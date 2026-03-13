comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Oppo Find X9s Pro Tipped To Launch With 7000mah Battery Key Specification Leak Online

लॉन्च से पहले सामने आए OPPO Find X9s Pro के फीचर्स, 7000mAh बैटरी के साथ देगा दस्तक

OPPO Find X9 Series में नया स्मार्टफोन आने वाला है। यह OPPO Find X9s Pro है, जिसके मुख्य फीचर्स ऑनलाइन रिवील हो गए हैं। हालांकि, इस डिवाइस की ऑफिशियल लॉन्चिंग से जुड़ा कोई ऐलान नहीं किया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 13, 2026, 01:06 PM (IST)

Oppo Find X9 Pro (4)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

OPPO ने हाल ही में Find X9 सीरीज में जुड़ने वाले नए फोन OPPO Find X9 Ultra की लॉन्चिंग का ऐलान किया था। अब खबर है कि इस लाइनअप में एक और डिवाइस आने वाला है। यह OPPO Find X9s Pro हो सकता है, जिसकी लॉन्चिंग की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन पॉपुलर टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने इस अपकमिंग फोन के लगभग सभी स्पेसिफिकेशन से पर्दा उठा दिया है। news और पढें: मात्र 1083 रुपये महीना देकर खरीदें OPPO K13 5G फोन, सस्ते में मिलेंगे 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे धांसू फीचर्स

ऐसे हो सकते हैं फोन के स्पेसिफिकेशन

टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की मानें, तो OPPO Find X9s Pro में फ्लैट डिस्प्ले मिल सकता है। इसका साइज 6.32 इंच और रेजलूशन 1.5के होगा। इसमें LTPS तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बेजल भी पतले होंगे। पावर और परफॉर्मेंस के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया जा सकता है। साथ ही, हैंडसेट में 12 जीबी रैम और 512 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलने की संभावना है। news और पढें: OPPO K13 Turbo 5G की कीमत में आई 4950 रुपये की गिरावट, Flipkart पर मिल रहा फाडू Offer

कैमरा

फोटो और वीडियो के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन में 1/1.56 इंच वाला 200MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। इसके साथ 50एमपी का अल्ट्रा-वाइड और 3.2एमपी का Danxia color restoration लेंस मिलने की उम्मीद है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया जा सकता है।

बैटरी और कनेक्टिविटी

ओप्पो फाइंड एक्स 9एस प्रो में 7000एमएएच की बैटरी दी जा सकती है, जिसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिल सकता है। इस फोन को IP68 और IP69 की रेटिंग मिल सकती है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, टाईप-सी पोर्ट और सिम कार्ड स्लॉट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

कब होगा लॉन्च ?

ओप्पो ने Find X9s Pro की लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, मगर लीक्स में कहा जा रहा है कि डिवाइस को अप्रैल के मध्य या फिर अंत में पेश किया जा सकता है। इस डिवाइस की कीमत भी प्रीमियम रेंज में रखी जा सकती है।

OPPO Find X9

बताते चलें कि ओप्पो ने पिछले साल फाइंड एक्स 9 को लॉन्च किया था। यह कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इसकी शुरुआती कीमत 74,999 रुपये है। इस डिवाइस में 7025mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें Dimensity 9500 चिपसेट, Arm Mali-G1 Ultra MC12 GPU और 512GB तक स्टोरेज मिलती है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

इस स्मार्टफोन में 50एमपी का प्राइमरी, 50एमपी का अल्ट्रा वाइड और 50एमपी का टेलीफोटो लेंस है, जबकि सेल्फी के लिए 32एमपी का कैमरा दिया गया है। इसमें 6.59 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है।