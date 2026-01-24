Oppo Find N6 जल्द हो सकता है लॉन्च, TDRA की वेबसाइट पर हुआ लिस्ट

Oppo अपने अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन Oppo Find N6 पर तेजी से काम कर रहा है, हाल ही में यह फोन UAE की टेलीकॉम अथॉरिटी TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) की वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने के संकेत मिलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo Find N6 को 2026 की First Quarter (जनवरी से मार्च) के बीच लॉन्च किया जा सकता है। यह फोन फरवरी 2025 में लॉन्च हुए Oppo Find N5 का अगला वर्जन होगा, TDRA लिस्टिंग से पहले यह डिवाइस चीन की CCC (3C) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी देखा जा चुका है, जिससे साफ है कि कंपनी अब इसे अलग-अलग बाजारों में उतारने की तैयारी कर रही है। और पढें: Honor का रोबोट कैमरा वाला स्मार्टफोन इस तारीख को होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये अनोखे फीचर्स

TDRA सर्टिफिकेशन में Oppo Find N6 को लेकर क्या अहम जानकारी सामने आई है

TDRA वेबसाइट पर लिस्ट हुए Oppo स्मार्टफोन का मॉडल नंबर CPH2765 बताया गया है और इसे Equipment Registration Number ER55949/26 के साथ रजिस्टर किया गया है। लीक्स और पुरानी रिपोर्ट्स से मिलान करने पर माना जा रहा है कि यही डिवाइस Oppo Find N6 हो सकता है। इस सर्टिफिकेशन को 26 जनवरी को मंजूरी मिली थी हालांकि इस लिस्टिंग में फोन के फीचर्स या स्पेसिफिकेशन की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इतना तय है कि TDRA सर्टिफिकेशन UAE में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लॉन्च से पहले जरूरी प्रक्रिया होती है, इसलिए यह लिस्टिंग Oppo Find N6 के इमिनेंट लॉन्च की ओर इशारा करती है। और पढें: OnePlus 15T जल्द हो सकता है लॉन्च, 3C सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में हुआ खुलासा

डिज़ाइन और डिस्प्ले

लीक्स के अनुसार, Oppo Find N6 एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा, जिसमें बड़ी और प्रीमियम डिस्प्ले दी जा सकती है। फोन में 8.12-inch का LTPO UTG इनर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसका रेजोल्यूशन 2K हो सकता है। वहीं बाहर की तरफ 6.62-inch का कवर स्क्रीन दिया जा सकता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो यह फोन Original Titanium, Deep Black और Golden Orange जैसे शानदार कलर्स में आ सकता है। डिजाइन के मामले में Oppo इसे पहले से ज्यादा पतला, मजबूत और प्रीमियम बनाने पर फोकस कर सकता है, ताकि यह Samsung और Huawei जैसे ब्रांड्स के फोल्डेबल फोन्स को कड़ी टक्कर दे सके। और पढें: 80W फास्ट चार्जिंग और 200MP कैमरा के साथ जल्द लॉन्च होगा Oppo का ये फोन, लीक में हुआ खुलासा

परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी

परफॉर्मेंस और कैमरा के मामले में भी Oppo Find N6 काफी दमदार हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन हो सकता है, जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा। इसके साथ फोन में 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। कैमरा सेटअप में ट्रिपल रियर कैमरा हो सकता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का सेकेंडरी सेंसर और एक दमदार 200MP का तीसरा कैमरा शामिल हो सकता है। बैटरी के लिए इसमें ड्यूल बैटरी सिस्टम दिया जा सकता है, जिसमें 2700mAh और 3150mAh की बैटरियां होंगी।