6500mAh बैटरी वाला Oppo A6s 5G फोन भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

Oppo ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Oppo A6s 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन उन यूजर्स के लिए पेश किया गया है जो दमदार बैटरी, 5G कनेक्टिविटी और किफायती कीमत में अच्छे फीचर्स चाहते हैं। कंपनी ने इस डिवाइस को दो शानदरा कलर ऑप्शन Aurora Gold और Plum Purple में उतारा है। लॉन्च के साथ ही यह फोन Amazon, Flipkart और Oppo की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ऑफलाइन स्टोर्स पर भी खरीद के लिए उपलब्ध हो गया है। Oppo का कहना है कि यह फोन खासतौर पर लंबे समय तक इस्तेमाल और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। और पढें: Valentine Day के मौके पर Realme ने दिया सरप्राइज, Narzo 90x 5G को लॉन्च किया इस खास कलर के साथ

कीमत और ऑफर्स

अगर कीमत की बात करें तो Oppo A6s 5G का 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट 18,999 रुपये में आता है। वहीं 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये रखी गई है। कंपनी ग्राहकों को खरीद पर 1000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी दे रही है। इसके अलावा SBI, Kotak Mahindra, IDFC First Bank, BOB, YES Bank, Federal Bank और DBS जैसे बैंकों के कार्ड पर 3 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। इससे यूजर्स के लिए यह फोन खरीदना और भी आसान हो जाता है।

कैमरा और फीचर्स

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Oppo A6s 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों और हल्की-फुल्की गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है। यह फोन ColorOS 15 पर चलता है और इसमें AI GameBoost और AI LinkBoost 3.0 जैसे फीचर्स मिलते हैं। कैमरा की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर शामिल है, वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

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कितनी है बैटरी

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6500mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी के अनुसार, यह फोन एक बार चार्ज करने पर 882 घंटे तक स्टैंडबाय और लगभग 22 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है। इसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन सिर्फ 30 मिनट में 1% से 41% तक चार्ज हो सकता है। फोन की मोटाई 8.61mm है और इसका वजन करीब 212 ग्राम है।