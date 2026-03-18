Oppo A6s 5G को 17,999 रुपये में खरीदने का मौका, Amazon-Flipkart की Deal ने मचाई धूम

Meta ने Horizon Worlds VR को किया बंद करने का ऐलान

Meta ने अपने VR प्लेटफॉर्म Horizon Worlds को 15 जून 2026 से बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी अब AI और नई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिससे यूजर्स को VR की जगह मोबाइल पर सीमित अनुभव ही मिलेगा। आइए जानते हैं...