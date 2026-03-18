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Oppo A6s 5G को 17,999 रुपये में खरीदने का मौका, Amazon-Flipkart की Deal ने मचाई धूम

Oppo A6s 5G get 1000 discount offer on Amazon flipkart Price in India specs 6500mAh battery 50Mp Camera specs: ओप्पो का नया बजट फोन भारत में लॉन्च। जानें फीचर्स।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 18, 2026, 07:01 PM (IST)

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Oppo A6s 5G (3)zoom icon
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Oppo A6s 5G Display

Oppo A6s 5G में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, इसमें 1125 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।

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Oppo A6s 5G Performance

Oppo A6s 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन AI LinkBoost 3.0 फीचर के साथ आता है, जो कि एन्हैंस गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है।

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Oppo A6s 5G RAM

Oppo A6s 5G स्मार्टफोन को दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट मौजूद है।

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Oppo A6s 5G Camera

Oppo A6s 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।

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Oppo A6s 5G Selfie Camera

Oppo A6s 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

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Oppo A6s 5G Battery

Oppo A6s 5G फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। फोन की बैटरी 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

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Oppo A6s 5G Price

Oppo A6s 5G फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 18,999 रुपये है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 20,999 रुपये है।

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Oppo A6s 5G Sale

Oppo A6s 5G फोन की सेल Amazon-Flipkart-OPPO पर शुरू हो चुकी है। इस फोन में Aurora Gold और Plum Purple कलर ऑप्शन मिलता है। लॉन्च ऑफर के तहत फोन पर 1000 रुपये का ऑफ दिया जा रहा है।