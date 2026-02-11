Valentine Day के मौके पर Realme ने दिया सरप्राइज, Narzo 90x 5G को लॉन्च किया इस खास कलर के साथ

और पढें: Realme Narzo 90x 5G फोन की भारत में पहली सेल, जानिए कीमत और ऑफर्स

Realme ने अपने पॉपुलर स्मार्टफोन Realme Narzo 90x 5G को भारत में एक नए वैलेंटाइन स्पेशल Maroon Red कलर ऑप्शन में लॉन्च कर दिया है। इससे पहले यह फोन Flash Blue और Nitro Blue कलर्स में दिसंबर में पेश किया गया था। अब कंपनी इसे तीसरे और खास Maroon Red शेड में उपलब्ध करा रही है, जो खासतौर पर Valentine Day के मौके पर पेश गया है। नया कलर 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, ग्राहक इसे Amazon और Realme India की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकेंगे। कंपनी को उम्मीद है कि यह नया कलर लोगों को खासा पसंद आएगा, क्योंकि इसका लुक प्रीमियम और स्टाइलिश है। और पढें: Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G फोन 7000mAh जंबो बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

कितनी होगी कीमत

कीमत की बात करें तो नए Maroon Red वेरिएंट की कीमत पहले से मौजूद कलर ऑप्शन के बराबर ही रखी गई है। Realme Narzo 90x 5G का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,999 रुपये में मिलता है। वहीं 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है, यानी ग्राहक सिर्फ नए कलर के लिए कोई अतिरिक्त कीमत नहीं चुकाएंगे। कंपनी ने केवल डिजाइन में बदलाव किया है, जबकि फोन के बाकी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पहले जैसे ही हैं। इस कीमत में 5G सपोर्ट, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स इसे बजट सेगमेंट में शानदार ऑप्शन बनाते हैं। और पढें: Smartphones launch Next Week: OnePlus 15R से लेकर Realme NARZO 90 5G तक, भारत में दस्तक देंगे ये फोन

डिस्प्ले और कैमरा

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Realme Narzo 90x 5G में 6.80-inch का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1570 पिक्सल है और यह 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह फोन Android 15 आधारित Realme UI 6.0 पर चलता है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम और गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। कैमरे की बात करें तो फोन में AI सपोर्ट वाला 50MP का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। साथ ही यह फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह धूल और पानी की हल्की बौछार से सुरक्षित रहता है।

कितनी मिलेगी बैटरी और क्या रहेगी फास्ट चार्जिंग

बैटरी इस फोन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। Realme Narzo 90x 5G में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 61.3 घंटे तक कॉलिंग टाइम दे सकता है। सुरक्षा के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है। फोन का वजन लगभग 212 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.28mm है।

