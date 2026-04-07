Edited By: Manisha | Published By: Manisha | Published: Apr 07, 2026, 07:21 PM (IST)
OnePlus Nord 6 फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट मिड-रेंज फोन होने वाला है, जो कि धाकड़ बैटरी के साथ आया है। वनप्लस के फोन में कंपनी ने 9000mAh की जंबो बैटरी दी है। कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज पर 2 दिन तक काम करता है। इसके अलावा, फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। फोन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: OnePlus Nord 6 की पहली झलक आई सामने, रिटेल बॉक्स हुआ लीक
कंपनी ने OnePlus Nord 6 फोन को 35,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है। वहीं, फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 38,999 रुपये है। कंपनी ने वनप्लस फोन को Quick Silver, Fresh Mint और low-Reflection Pitch Black कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं। फोन की सेल भारत में 9 अप्रैल से शुरू होगी। इस फोन को आप Amazon के जरिए खरीद सकेंगे। और पढें: OnePlus ने टीजर जारी कर किया नए फोन के लॉन्च का ऐलान, मिलेंगे दमदार फीचर्स
Final round. They’ve thrown everything at it. And it’s still standing. #OnePlusNord6 stays undefeated. pic.twitter.com/OzM6duhwHh और पढें: OnePlus Nord 6 के लॉन्च में हो सकती है देरी, EEC सर्टिफिकेशन में आया सामने
— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 7, 2026
कंपनी ने OnePlus Nord 6 में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का है। इसके अलावा, डिस्प्ले में 3600 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। फोन के डिस्प्ले में Aqua Touch सपोर्ट मिलता है, जो कि गीले हाथों से भी स्क्रीन को चलाने की सुविधा देता है। वनप्लस फोन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 12GB RAM व 256GB स्टोरेज दी गई है। कंपनी ने फोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ पेश किया है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसमें 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वनप्लस नॉर्ड 6 फोन में कंपनी ने 9000mAh की जंबो बैटरी दी है। कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज पर 2 दिन तक की यूसेज देता है। फोन में कंपनी ने 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है। इसके साथ फोन में 27W wired reverse चार्जिंग भी मिलती है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग दी गई है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information