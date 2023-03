OnePlus ने अपने अपकमिंग बजट 5G स्मार्टफोन Nord CE 3 Lite 5G की लॉन्च डेट रिवील की है। वनप्लस के इस फोन को अगले महीने 4 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फोन की लॉन्च डेट शेयर की है। साथ ही, एक टीजर वीडियो शेयर किया है, जिसमें फोन की डिजाइन रिवील हुई है। वनप्लस के इस फोन की लॉन्च डेट पहले लीक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि यह फोन 4 अप्रैल को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में आएगा। इसके अलावा इस फोन को कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर भी लिस्ट किया जा चुका है।

OnePlus ने अपने ट्विटर हैंडल से अपकमिंग फोन की लॉन्च डेट और टाइम शेयर किया है। लनप्लस का यह फोन 4 अप्रैल शाम 7 बजे लॉन्च किया जाएगा। अपने सोशल पोस्टिंग में वनप्लस ने इस अपकमिंग फोन का टीजर वीडियो Larger Than Life हैशटैग के साथ शेयर किया है।

We don’t mean to exaggerate, but we have something #LargerThanLife coming your way on April 4. Stay tuned.#OnePlusNordCE3Lite 5G

April 4, 19:00 IST | 14:30 BST

— OnePlus (@oneplus) March 23, 2023