Published By: Manisha | Published: Mar 24, 2026, 12:59 PM (IST)
OnePlus Nord 6 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च फाइनली लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट नॉर्ड सीरीज का फोन होने वाला है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। इस साइट के जरिए फोन के कई फीचर्स लॉन्च से पहले सामने आ चुके हैं। OnePlus का यह स्मार्टफोन 9000mAh बैटरी के साथ दस्तक देगा। हाल ही में POCO कंपनी ने X8 Pro Max फोन को 9000mAh बैटरी के साथ पेश किया था। पोको फोन को कंपनी ने 41,999 रुपये की कीमत में पेश किया था। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: 7000mAh बैटरी वाला OPPO फोन हुआ 2000 रुपये सस्ता, खरीदने के लिए यहां करें Order
OnePlus India ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए OnePlus Nord 6 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म की है। यह फोन भारत में 7 अप्रैल को शाम 7 बजे लॉन्च होगा। फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव हो गई है। इस साइट के जरिए फोन के कई फीचर्स लॉन्च से पहले सामने आ चुके हैं। और पढें: Redmi 15 5G को 580 रुपये में घर लाने का मौका, 7000mAh बैटरी फोन पर गजब EMI Offer
Nord, but newer.
Fast in play. Cool all the way.#OnePlusNord6 April 7, 7PM IST
Stay tuned: https://t.co/zG8KkUqQ8f pic.twitter.com/KpJWbu4SF9
— OnePlus India (@OnePlus_IN) March 24, 2026
-Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर
-9000mAh दमदार बैटरी
-12GB RAM व 256GB स्टोरेज
-165Hz OLED डिस्प्ले
-1800 Nits ब्राइटनेस
फीचर्स की बात करें, तो OnePlus Nord 6 फोन Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस होता है। इस फोन के साथ 12GB RAM व 256GB स्टोरेज तक के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा, यह फोन 9000mAh दमदार बैटरी के साथ दस्तक देगा। कंपनी इस फोन में 165Hz OLED डिस्प्ले देने वाली है। इस डिस्प्ले में आपको 1800 Nits ब्राइटनेस मिलती है।
फोन के फीचर्स भी ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। लीक की मानें, तो कंपनी इस फोन में 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1.5K पिक्सल है। वहीं, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का हा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद होगा।
फोन की बैटरी कंफर्म हो चुकी है कि यह फोन 9000mAh जंबो बैटरी के साथ लॉन्च होगा। इसके साथ कंपनी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी फोन में ब्लैक, मिंट और सिल्वर कलर ऑप्शन पेश करने वाली है। यह फीचर्स कितने सही हैं और कितने अफवाह इसकी जानकारी 7 अप्रैल को लॉन्च के दिन रिवील होगी।
OnePlus से पहले POCO X8 Pro Max फोन 9000mAh बैटरी के साथ भारत में दस्तक दे चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वनप्लस का फोन पोको फोन को स्पेक्स व कीमत में किस तरह टक्कर देने वाला है।
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