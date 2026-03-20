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OnePlus स्मार्टफोन मात्र 879 रुपये महीने में होगा आपका, Amazon पर मिल रही धमाका Deal

OnePlus Nord CE5 879 emi Amazon Offer Price in India Specification Features: वनप्लस नॉर्ड सीई5 को किफायती दाम में घर लाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 20, 2026, 04:37 PM (IST)

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OnePlus Nord CE5 Screen

OnePlus Nord CE5 में 6.77 इंच का FHD+ डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1430 निट्स है। इसका कलर गेमट 100% DCI-P3 है। इसमें फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

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OnePlus Nord CE5 Chipset

स्मूथ वर्किंग के लिए OnePlus Nord CE5 में MediaTek Dimensity 8350 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस चिप के साथ फोन में Arm Mali-G615 MC6 GPU मिलता है।

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OnePlus Nord CE5 Storage

वनप्लस के इस मोबाइल फोन में 12 जीबी रैम मिलती है। इस स्मार्टफोन में 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें डेटा की सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

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OnePlus Nord CE5 Camera

वनप्लस नॉर्ड सीई5 में फोटोग्राफी के लिए 50एमपी का मेन लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 8एमपी का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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OnePlus Nord CE5 Battery

कंपनी ने नॉर्ड सीई5 स्मार्टफोन में 7100mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसे 80 सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इस फोन के बॉटम में स्पीकर दिया गया है।

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OnePlus Nord CE5 Other Detail

OnePlus Nord CE5 में कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 163.58×76.02×8.17mm है। इसका वजन 199 ग्राम है।

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OnePlus Nord CE5 Price

वनप्लस का यह स्मार्टफोन अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन की कीमत 24,996 रुपये है। इस प्राइस में 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।

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OnePlus Nord CE5 Deals

इस मोबाइल फोन पर HDFC बैंक की तरफ से 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 879 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 23,700 रुपये का एक्सचेंज ऑफर है।