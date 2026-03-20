OnePlus स्मार्टफोन मात्र 879 रुपये महीने में होगा आपका, Amazon पर मिल रही धमाका Deal

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 20, 2026, 04:37 PM (IST)
OnePlus Nord CE5 में 6.77 इंच का FHD+ डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1430 निट्स है। इसका कलर गेमट 100% DCI-P3 है। इसमें फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
स्मूथ वर्किंग के लिए OnePlus Nord CE5 में MediaTek Dimensity 8350 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस चिप के साथ फोन में Arm Mali-G615 MC6 GPU मिलता है।
वनप्लस के इस मोबाइल फोन में 12 जीबी रैम मिलती है। इस स्मार्टफोन में 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें डेटा की सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
वनप्लस नॉर्ड सीई5 में फोटोग्राफी के लिए 50एमपी का मेन लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 8एमपी का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
कंपनी ने नॉर्ड सीई5 स्मार्टफोन में 7100mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसे 80 सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इस फोन के बॉटम में स्पीकर दिया गया है।
OnePlus Nord CE5 में कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 163.58×76.02×8.17mm है। इसका वजन 199 ग्राम है।
वनप्लस का यह स्मार्टफोन अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन की कीमत 24,996 रुपये है। इस प्राइस में 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।
इस मोबाइल फोन पर HDFC बैंक की तरफ से 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 879 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 23,700 रुपये का एक्सचेंज ऑफर है।
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