OnePlus स्मार्टफोन मात्र 879 रुपये महीने में होगा आपका, Amazon पर मिल रही धमाका Deal

Amazon ने अपना नया फीचर GetItFast को किया लॉन्च

Amazon ने 'GetItFast' नाम का नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे अब ग्राहक 1 या 3 घंटे में सामान पा सकते हैं। यह सुविधा शॉपिंग को पहले से ज्यादा तेज बनाती है, जिससे लोगों का समय बचेगा और तुरंत जरूरत का सामान मिल सकेगा।