OnePlus Nord 3 कंपनी का अपकमिंग स्मार्टफोन है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में फोन की लॉन्च टाइमलाइन और फुल स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जैसे कि नाम से समझ आता है वनप्लस नॉर्ड 3 फोन OnePlus Nord 2 का सक्सेसर होने वाला है। लीक फीचर्स की बात करें, तो कंपनी इस फोन में 120Hz डिस्प्ले देगी। इसके साथ फोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की होगी, जिसके साथ 80W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

Mysmartprice की लेटेस्ट रिपोर्ट में OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन की लॉन्च टाइमलाइन की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की मानें, तो यह फोन ग्लोबल मार्केट में मिड जून या फिर जुलाई में लॉन्च हो सकता है।

Hi #FutureSquad!

Today, I have the complete and final specs sheet of the #OnePlusNord3 to share with you!😏

This time, on behalf of @mysmartprice 👉🏻 https://t.co/lfaH24SNKx pic.twitter.com/urG5t4Lxw4

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 23, 2023