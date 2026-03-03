OnePlus 15T के लॉन्च से पहले इस खास फीचर का हुआ खुलासा, कंपनी ने खुद किया कंफर्म

OnePlus जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 15T को लॉन्च करने वाला है, जो पिछले साल के OnePlus 13T का अपग्रेड होगा। कंपनी ने अब इसके कुछ फीचर्स का आधिकारिक खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार, OnePlus 15T में पहले से बेहतर बैटरी और कूलिंग सिस्टम होगा। फोन में सभी तरफ से बेहद पतले बेजल्स होंगे, जिससे यह देखने में और भी शानदार लगेगा। उम्मीद है कि यह फोन 6.32-inch की कॉम्पैक्ट स्क्रीन और स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जन 5 चिपसेट के साथ आएगा। और पढें: OnePlus 13 के गिरे दाम, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

कैमरा कितना दमदार होगा

OnePlus 15T की कैमरा सेटअप की भी पुष्टि की गई है। कंपनी के चीनी प्रमुख Li Jie Louis ने Weibo पोस्ट में बताया कि फोन में नया LUMO परिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा। यह लेंस लंबी दूरी की फोटो और पोर्ट्रेट शॉट्स को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले अफवाहों के अनुसार, फोन में दो रियर कैमरा सेंसर होंगे एक 50MP Sony Lytia 700 सेंसर और दूसरा 50MP Samsung JN5 सेंसर, दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और अलग-अलग अपर्चर होंगे।

डिजाइन और बेजल्स

डिजाइन के मामले में OnePlus 15T स्लिम और हल्का होगा। कंपनी के अनुसार, इसके सभी चारों तरफ के बेजल सिर्फ 1.mm के आसपास होंगे, जो इसे दुनिया के सबसे पतले बेजल वाला छोटा स्क्रीन फोन बनाते हैं। बैटरी की क्षमता का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है लेकिन Weibo पोस्ट में कहा गया कि इसकी बैटरी बाकी छोटे स्क्रीन वाले फोन की तुलना में कहीं ज्यादा देर तक चलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन लगभग 7500mAh की बैटरी और 100W की वायर्ड चार्जिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।

RAM और कलर ऑप्शन

OnePlus 15T के लॉन्च के समय, यह 6.32-inch OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें 1.5K रेजॉल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट होगा। इसमें 12GB या 16GB RAM और 256GB, 512GB या 1TB तक स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं। कलर ऑप्शन्स में Cloud Ink Black, Morning Mist Grey और Powder शामिल हैं। इसकी कीमत इसके पिछले मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, OnePlus 13T का बेस वेरिएंट 12GB + 256GB के लिए CNY 3,399 (लगभग ₹39,000) में लॉन्च हुआ था।