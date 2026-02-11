comscore
Nothing Phone 4a Pro जल्द हो सकता है लॉन्च, UAE की TDRA साइट पर हुआ लिस्ट

Nothing कंपनी अपने नए Phone 4a Pro को लॉन्च करने के करीब है। यह स्मार्टफोन हाल ही में UAE की TDRA साइट पर लिस्ट हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 11, 2026, 06:36 PM (IST)

Nothing Phone 4a

photo icon Nothing Phone 4a

Nothing अपने नए Phone 4a Pro को जल्द लॉन्च कर सकता है, हाल ही में यह स्मार्टफोन UAE की TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर दिखाई दिया है। इस लिस्टिंग से अंदाजा लगाया जा रहा है कि Phone 4a Pro जल्द ही ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा Nothing ने भी अपने अगले प्रोडक्ट अनाउंसमेंट का टीजर जारी किया है, जो मार्च की शुरुआत में होने की उम्मीद है। नए मॉडल में हार्डवेयर अपग्रेड, रिफ्रेश्ड डिजाइन और संभावित रूप से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्योंकि कंपोनेंट्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। news और पढें: Nothing Phone 4a और 4a Pro जल्द करेगा मार्केट में एंट्री, EEC सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर हुआ लिस्ट

TDRA लिस्टिंग से बढ़ी लॉन्च की उम्मीदें

Nothing Phone 4a Pro अब TDRA डेटाबेस में मॉडल नंबर A069 के साथ दिखाई दिया है। पहले भी यह मॉडल नंबर Phone 4a Pro से जुड़ा हुआ बताया गया था। इसके अलावा यूरोप की EEC डेटाबेस में भी Phone 4a और Phone 4a Pro को देखा गया था। पिछले महीने Nothing Phone 4a को भी इसी TDRA वेबसाइट पर देखा गया था। news और पढें: Nothing Phone 4a जल्द होगा ग्लोबली लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

फीचर्स और डिजाइन

लीक्स के अनुसार, Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro का ग्लोबल लॉन्च मार्च की शुरुआत में 5 मार्च को हो सकता है। दोनों डिवाइसों में UFS 3.1 स्टोरेज, रिफ्रेश्ड डिजाइन, बेहतर बैटरी और Snapdragon प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। फोन ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और पिंक कलर वेरिएंट में उपलब्ध हो सकते हैं। Pro वेरिएंट में eSIM सपोर्ट और टॉप मॉडल में 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलने की संभावना है। news और पढें: Nothing ला रहा AMOLED डिस्प्ले और 5080mAh बैटरी वाला फोन, लिस्टिंग से हुआ कंफर्म

बढ़ सकती हैं कीमत

Nothing Phone 4a सीरीज की कीमत में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। Nothing के CEO Carl Pei के अनुसार, AI-Driven RAM की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण फोन की कीमतों में इजाफा हो रहा है। भारत में अगर पिछले मॉडल की तुलना करें, तो Nothing Phone 3a की कीमत 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए Rs. 22,999 से शुरू होती है, जबकि 8GB + 256GB वेरिएंट Rs. 24,999 में आता है। वहीं Nothing Phone 3a Pro की कीमत 8GB + 128GB के लिए Rs. 27,999, 8GB + 256GB के लिए Rs. 29,999 और 12GB + 256GB के लिए Rs. 31,999 रखी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नई 4a सीरीज की कीमतें भी थोड़ी बढ़ी हो सकती हैं।