Nothing Phone 2a की कीमत लीक, MWC 2024 में होगा लॉन्च

Nothing Phone 2a जल्द लॉन्च हो सकता है। यूके बेस्ड ब्रांड के इस स्मार्टफोन के फीचर्स हाल ही में लीक हुए हैं। अब इसकी कीमत भी सामने आई है। हालांकि, ब्रांड की तरफ से इस स्मार्टफोन के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। नथिंग ब्रांड का यह तीसरा स्मार्टफोन होगा, जो जल्द मार्केट में दस्तक दे सकता है। इसके पहले ब्रांड ने नथिंग फोन और नथिंग फोन 2 बाजार में उतारा है। ये दोनों स्मार्टफोन प्रीमियम मिड बजट रेंज में पेश किए गए हैं। अपकमिंग फोन को मिड बजट में पेश किया जा सकता है।

योगेश बरार ने नथिंग फोन 2a के फीचर्स और कीमत की डिटेल अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है। नथिंग के इस स्मार्टफोन में 120Hz OLED डिस्प्ले पैनल मिलेगा। फोन में MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर दिया जाएगा। यह फोन 8GB RAM और 128GB स्टोरेज को सपोर्ट करेगा। फोन में Nothing OS 2.5 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जो Android 14 पर बेस्ड होगा।

Nothing Phone 2a PVT

Gets:

– 120Hz OLED panel

– Dimensity 7200

– 8/128GB

– 50MP dual camera setup

– Ships with Nothing OS 2.5

– Android 14

– New back design

– Redesigned Glyph

– Glyph controls similar to Phone 2

MWC launch, Good for $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023