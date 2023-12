Nothing कंपनी जल्द ही मार्केट में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी मिली थी कि कंपनी जल्द ही Nothing Phone 2a स्मार्टफोन को अपने तीसरे फोन के तौर पर पेश करने वाली है। वहीं, अब एक बार फिर इस फोन से जुड़ी अन्य डिटेल्स सामने आई है। लीक की मानें, तो यह फोन BIS (Bureau of Indian Standards) पर स्पॉट किया गया है। इस लिस्टिंग से संकेत मिलते हैं कि नथिंग फोन 2ए भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। बता दें, कंपनी ने इस साल जुलाई महीने में Nothing Phone 2 लॉन्च किया था। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 50MP कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया था। कंपनी ने हाल ही में इस फोन की कीमत भी कम कर दी है।

टिप्सटर Abhishek Yadav ने अपने X (Twitter) हैंडल पर Nothing स्मार्टफोन से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के मुताबिक मॉडल नंबर AIN142 का स्मार्टफोन Bureau of Indian Standards (BIS) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। इस फोन का मॉडल नंबर हाल ही में लीक हुए Nothing Phone 2a के मॉडल नंबर के समान ही है। हाल ही में यह फोन A142 मॉडल नंबर के साथ ऑनलाइन लीक हुआ था। माना जा रहा है कि इस मॉडल नंबर का I रिजन स्पेसिफिक है, जो कि इंडिया को डेडिकेटेड है।

Nothing new smartphone 📱 and new battery 🔋 listed on BIS Indian certification website.

Nothing Phone Model No. A142

Battery Model No. NT03

Let’s see this is Nothing Phone 3 or Nothing Phone 2A ?#Nothing #NothingPhone3 pic.twitter.com/Xtm0fEdlwJ

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 2, 2023