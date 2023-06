Nothing Phone 2 होगा Made in India, दमदार फीचर के साथ अगले महीने होगा लॉन्च

स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग (Nothing) अपने लंबे समय से चर्चा में बने Nothing Phone (2) स्मार्टफोन को अगले महीने लॉन्च करने वाला है। इस फोन से जुड़ी कई टीजर सामने आ चुके हैं, जिनसे इसके अहम स्पेसिपिकेशन का पता चला है। अब, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि नथिंग फोन 2 का निर्माण भारत में होगा। Also Read - Nothing Laptop की पहली झलक, लॉन्च से पहले आ गई फोटो

Made in India होगा Nothing Phone (2)

नथिंग इंडिया के VP और GM Manu Sharma ने इंटरव्यू के दौरान कंफर्म किया कि Nothing Phone (2) स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु स्थित BYD इलेक्ट्रॉनिक में की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहला डिवाइस नहीं है, जिसे भारत में तैयार किया जाएगा। इससे पहले नथिंग फोन 1 (Nothing Phone 1) का निर्माण भी इस फैक्टरी में किया गया था। Also Read - Nothing Phone (2) का टीजर हुआ रिलीज, दमदार फीचर के साथ मार्केट में देगा दस्तक

इससे पहले कंपनी ने ट्वीट कर बताया कि नथिंग फोन 2 के सारे पार्ट्स पुराने मॉडल की तुलना में रीसायकेबल और बायो-बेस्ड होंगे। इसकी बॉडी में 9 सर्किट बोर्ड्स में 100 प्रतिशत रीसायकल टीन, मेन सर्किट बोर्ड पर 100 प्रतिशत रीसायकल कॉपर फॉइल और 28 स्टील पोर्ट्स पर 90 प्रतिशत रीसायकल स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा।

मिलेगी प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग

नथिंग फोन 2 में प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग मिलेगी। इस फोन में 60 प्रतिशत रीसाइकल फाइबर का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, फोन में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा।

Nothing Phone (2) के स्पेसिफिकेशन

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन Android 13 पर काम करेगा। इसमें 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजलूशन 1080 x 2400 पिक्सल होगा। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मोबाइल में Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट और 12GB RAM दी जाएगी।

शानदार फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसमें पहला और दूसरा 50MP का लेंस होगा। हालांकि, इस फोन के फ्रंट कैमरे की जानकारी अभी तक नहीं मिली है।

बैटरी डिटेल

अपकमिंग डिवाइस में 4,700mAh की बैटरी दिए जाने की उम्मीद है। इसको फास्ट चार्जिंग का साथ मिलेगा। इसके अलावा, मोबाइल फोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर दिए जाएंगे।

कितनी हो सकती है कीमत

नथिंग ने अभी तक नथिंग फोन 2 की लॉन्चिंग से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। मगर, लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इसकी कीमत 40 से 50 हजार रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

Nothing Phone (1)

नथिंग फोन 1 की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है। इस डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.55 इंच का डिस्प्ले है। इसमें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा, हैंडसेट में 50MP का कैमरा, 16MP का सेल्फी कैमरा और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 4,500mAh की बैटरी मिलती है।