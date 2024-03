Nothing कंपनी ने अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पोर्टफोलियो के तहत तीसरा नया स्मार्टफोन 5 मार्च को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन Nothing phone 2a है। यह कंपनी का अब-तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है, जिसमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इस फोन का डिजाइन पुराने फोन की तुलना में थोड़ा अलग है। हालांकि, इसके बैक पर ट्रेडिशनल ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया गया है। अगर आप जल्द ही नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि नया Nothing phone 2a खरीदें या फिर पुराना Nothing phone 2… तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है।

इस आर्टिकल में हम आपके लिए Nothing phone 2a स्मार्टफोन की तुलना पुराने Nothing phone 2 मॉडल्स से करने जा रहे हैं, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आपके लिए Nothing ब्रांड का कौन-सा मॉडल परफेक्ट साबित होगा। यहां देखें डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी व कीमत में एक-दूसरे से कितने अलग हैं ये फोन।

Nothing Phone 2 VS Nothing Phone 2a: Display

कंपनी ने Nothing Phone 2 फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। वहीं, Nothing phone 2a में भी 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। हालांकि, नया फोन पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा पतले बेजल्स के साथ पेश किया गया है।

Nothing Phone 2 VS Nothing Phone 2a: Performance

परफोर्मेंस के लिए Nothing Phone 2 फोन में Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस है, जबकि नया Nothing Phone 2a फोन MediaTek Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर के साथ आया है।

Nothing Phone 2 VS Nothing Phone 2a: Camera

फोटोग्राफी के लिए Nothing Phone 2 फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस फोन में 50MP का प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। वहीं, सेल्फी कैमरा भी 32MP का है। वहीं, नया Nothing Phone 2a फोन भी सेम कैमरा फीचर्स के साथ आया है।

Nothing Phone 2 VS Nothing Phone 2a: Battery

कंपनी ने Nothing Phone 2 फोन में 4,700mAh की बैटरी दी है, जबकि नए Nothing Phone 2a फोन में 5000mAh बड़ी बैटरी दी गई है। हालांकि, ये दोनों ही फोन 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं।

Nothing Phone 2 VS Nothing Phone 2a: Price

कीमत की बात करें, तो Nothing Phone 2a फोन को 23,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। वहीं, 12 मार्च को फोन की पहली सेल आयोजित की जा रही है। इस सेल में फोन को आप 19,999 रुपये में खरीद सकेंगे। वहीं, दूसरी ओर Nothing Phone 2 फोन को 44,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, जिसे फिलहाल 36,999 रुपये में बेचा जा रहा है।