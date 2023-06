नथिंग का नया स्मार्टफोन Nothing Phone (2) 11 जुलाई को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। इस डिवाइस को बाजार में नथिंग फोन 1 (Nothing Phone 1) के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर उतारा जाएगा। हाल ही में नथिंग फोन 2 के चार्जिंग केबल का खुलासा हुआ था। अब इस फोन के मुख्य फीचर सामने आ गए हैं। आइए जानते हैं… Also Read - Nothing की बड़ी तैयारी! स्मार्टफोन के बाद अब ला सकता है स्मार्टवॉच

Nothing Phone (2) Specifications

1080 x 2412 डिस्प्ले

Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर

4700mAh बैटरी

Nothing OS 2.0

TechDroider ने ट्वीट कर नथिंग फोन 2 के कंफर्म स्पेसिफिकेशन का खुलासा किया है। टेक टिप्सटर के अनुसार, नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन में 6.7 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजलूशन 1080 x 2412 पिक्सल होगा। स्मूथ वर्किंग के लिए मोबाइल में Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट दी जाएगी। साथ ही, फोन में 4700mAh की बैटरी मिलेगी। वहीं, यह हैंडसेट Nothing OS 2.0 पर काम करेगा और इसके साथ अगले 3 साल तक एंड्रॉइड अपडेट मिलता रहेगा। Also Read - Nothing फोन और ईयरबड्स के बाद आ रहा ट्रांसपेरेंट USB-C केबल, देखें पहली झलक

अन्य स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 50MP का कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा, डिवाइस में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस, यूएसबी-पोर्ट और ऑडियो जैक जैसे फीचर दिए जाएंगे।

कितनी हो सकती है डिवाइस की कीमत

पिछले दिनों आई रिपोर्ट्स की मानें, तो Nothing Phone 2 को 8GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जाएगा। इनकी कीमतें क्रमश: 729 यूरो (लगभग 65,600 रुपये) और 849 यूरो (लगभग 76,500 रुपये) होगी।

आ रही ट्रांसपेरेंट केबल

कंपनी के सीईओ Carl Pei ने हाल ही में ट्रांसपेरेंट केबल लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस केबल का लुक शानदार है और इसे सिल्वर फिनिश दी गई है। साथ ही, केबल नथिंग का लोगो लगा है।

Nothing Phone 1 की डिटेल

कंपनी के पहले स्मार्टफोन की बात करें, तो इसकी कीमत भारत में 29,999 रुपये है। इस मोबाइल फोन को ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। शानदार फोटोग्राफी के लिए मोबाइल में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला 50MP का मेन सेंसर और दूसरा 50MP का सेंसर मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है।

पावर के लिए नथिंग फोन 1 स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 778+ प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 6.55 इंच का एफएचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, मोबाइल में 4,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।