  • Nothing First Flagship Store Open In Bengaluru India After Apple

Apple की राह पर चला Nothing, भारत के इस शहर में खोला पहला स्टोर

Nothing Store Open: नथिंग ने भारत में अपना पहला स्टोर ओपन कर दिया है। यह स्टोर दो मंजिल का है। इसे मिनिमलिस्टिक डिजाइन और ग्लिफ इंटरफेस थीम दी गई है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 14, 2026, 03:59 PM (IST)

Nothing Store

photo icon Credit: wallpaper.com

Nothing Store Open: Apple के लिए भारतीय बाजार बेहद अहम है। इस वजह से अमेरिकन टेक जाइंट ने यहां कई स्टोर ओपन किए हैं, जहां लेटेस्ट आईफोन, मैकबुक और वॉच जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब एंड्रॉइड फोन मेकर Nothing भी इस राह पर चल पड़ा है। लंदन बेस्ड कंपनी ने अपना पहला फिजिकल स्टोर बेंगलुरु में ओपन किया है। news और पढें: Apple के नए iOS 26.3 में मिलेंगे नए वॉलपेपर ऑप्शन, अब लॉक स्क्रीन दिखेगी और भी स्टाइलिश

नथिंग के मुताबिक, कंपनी के लिए भारत का बाजार हमेशा से अहम रहा है। बेंगलुरु के लोग नई तकनीक के बारे में जानने में रुचि रखते हैं और आसानी से अपना लेते हैं। यही कारण है कि स्टोर के लिए इस शहर को प्राथमिकता दी गई। news और पढें: Apple यूजर्स को मिला बड़ा तोहफा, Vision Pro के लिए खास YouTube App हुआ लॉन्च

कितना बड़ा है नथिंग का स्टोर ?

नथिंग के पहले स्टोर का कुल क्षेत्रफल 5,032 वर्ग फुट है। यह दो मंजिल का है। इस स्टोर से कुछ भी खरीदने पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर टी-शर्ट दी जा रही है। इसके साथ ही, नया फोन खरीदने पर अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करने के लिए स्टूडियो भी दिया जा रहा है। यही नहीं स्टोर में कई प्रोडक्ट्स पर ऑफर भी मिल रहे हैं। news और पढें: Apple लवर्स के लिए गुड न्यूज, इस दिन खुलेगा कंपनी का छठा स्टोर

स्टोर में क्या होगा खास ?

फोन मेकर नथिंग ने भारत में अपने पहले स्टोर को मिनिमलिस्टिक डिजाइन और ग्लिफ इंटरफेस थीम दी है। यह दिखने में बहुत सुंदर लगता है। यहां ग्राहकों के लिए नथिंग फोन 1, फोन 2 और फोन 3 जैसे लेटेस्ट फोन को उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, ईयरबड्स, एक्सेसरीज के साथ-साथ सब-ब्रांड CMF की स्मार्टवॉच व चार्जर को भी डिस्प्ले में रखा गया है।

कब और कहां खुला पहला Store ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नथिंग ने साल 2022 में अपना पहला स्टोर लंदन के सोहो (Soho) में खोला था। इस स्टोर को बुटीक का लुक दिया गया है। इसका डिजाइन 1970 के दशक से प्रेरित है।

दिसंबर में लॉन्च हुआ यह फोन

अंत में बताते चलें कि नथिंग ने दिसंबर 2025 में Nothing Phone (3a) के Community Edition को भारत में लॉन्च किया था। इसका डिजाइन बहुत आकर्षक है। इसमें 6.77 इंच का FHD+ flexible AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है।

इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर और 256GB तक की स्टोरेज दी गई है। इसमें Android 15 बेस्ड Nothing OS 3.2 ओएस है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसको 50 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।