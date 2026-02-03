comscore
ENG
Nothing Phone 4a जल्द होगा ग्लोबली लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Nothing Phone 4a और 4a Pro जल्द ही ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी का फोकस इस बार मिड-रेंज स्मार्टफोन पर है। नए फोन में बड़ी बैटरी, UFS 3.1 स्टोरेज और शानदार AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 03, 2026, 03:46 PM (IST)

Nothing Phone 4a

photo icon Nothing Phone 4a

Nothing अगले महीने अपनी नई मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के Co-founder ‘Carl Pei’ ने हाल ही में घोषणा की थी कि 2026 में कोई नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसके बजाय कंपनी का फोकस मिड-रेंज मॉडलों पर रहेगा। news और पढें: Nothing ला रहा AMOLED डिस्प्ले और 5080mAh बैटरी वाला फोन, लिस्टिंग से हुआ कंफर्म

लॉन्च की तारीख और फीचर्स

टिपस्टर योगेश ब्रार (@heyitsyogesh) ने X पर शेयर किया कि Nothing Phone 4a और 4a Pro मार्च की शुरुआत में वैश्विक बाजारों में पेश किए जा सकते हैं। अनुमानित तौर पर दोनों मॉडलों को 5 मार्च 2026 को अनवील किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों फोन UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएंगे और बैटरी भी पिछले मॉडलों की तुलना में थोड़ी बड़ी होगी। हालांकि Snapdragon चिपसेट के बारे में अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है लेकिन यह स्पष्ट है कि कंपनी ने मिड-रेंज परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए हार्डवेयर अपडेट किया है। news और पढें: Nothing Phone 4a और 4a Pro लॉन्च से पहले कीमत हुई लीक, फीचर्स भी आए सामने!

पिछली सीरीज की कीमत

Nothing ने मार्च 2025 में भारत में Phone 3a और Phone 3a Pro लॉन्च किए थे। बेस वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये और Pro मॉडल की कीमत 27,999 रुपये थी। दोनों मॉडल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ उपलब्ध थे, जबकि Pro मॉडल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज तक सपोर्ट करता था। कलर्स की बात करें तो Phone 3a को ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर्स में पेश किया गया था, जबकि Pro मॉडल ब्लैक और ग्रे कलर में उपलब्ध था। news और पढें: Nothing Phone 4a फोन से नए साल में उठेगा पर्दा, यहां हुआ लिस्ट

डिस्प्ले में क्या खास होगा

Phone 3a और 3a Pro में 6.7-inch का AMOLED डिस्प्ले था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1000Hz टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करता था। इसके अलावा डिस्प्ले की ब्राइटनेस 3000 निट्स तक थी और इसे Panda Glass प्रोटेक्शन से सुरक्षा मिली थी। नए Phone 4a और 4a Pro भी इसी तरह के शानदार डिस्प्ले और परफॉर्मेंस फीचर्स के साथ आएंगे। Nothing के मिड-रेंज फोकस के चलते उम्मीद है कि ये फोन यूजर्स को बढ़िया बैलेंस्ड परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी और डिजाइन देंगे।