Motorola कंपनी ने पिछले साल अगस्त महीने में Moto G32 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। हालांकि, उस वक्त इस फोन को सिंगल 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट में उतारा गया था। वहीं, अब कहा जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इस फोन का एक नया वेरिएंट भारतीय मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह होगा फोन का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट। लेटेस्ट लीक में इस फोन की लॉन्च डेट और सेल से जुड़ी जानकारी सामने आई है।

टिप्सटर Abhishek Yadav ने ट्विटर के माध्यम से Moto G32 लॉन्च की जानकारी दी है। टिप्सटर की मानें, तो कंपनी जल्द ही मोटो जी32 स्मार्टफोन का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट मार्केट में लॉन्च करने वाली है। टिप्सटर के मुताबिक यह फोन भारत में 22 मार्च 2023 को लॉन्च होगा। वहीं, इसकी सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी।

