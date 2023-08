Moto G54 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। लॉन्च डेट अनाउंसमेंट के साथ-साथ फोन को ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर लिस्ट कर दिया गया है, जिससे इसकी उपलब्धता से जुड़ी जानकारी भी रिवील हो गई है। इस फोन को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकेगा। फोन के कई फीचर्स फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो चुके हैं। फीचर्स की बात करें, तो Motorola का यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7020 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 12GB RAM और 256GB की स्टोरेज मिलेगी। वहीं, फोन में 6000mAh की दमदार बैटरी मिलेगी।

Elevate your 5G experience to extraordinary heights with the best 5G phone revealed. #GoBeyondSpeed & immerse yourself in style that sets you apart from the crowd with #motog54_5G. Launching on Sept. 6th on @flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW, & leading retail outlets.

— Motorola India (@motorolaindia) August 31, 2023