Moto G34 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन

Moto G34 5G स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। स्मार्टफोन में HD+ डिस्प्ले मिलता है। मोटोरोला के इस फोन को दो रैम वेरिएंट के साथ लाया गया है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ लाया गया है। स्मार्टफोन को बड़े बैटरी पैक के साथ लाया गया है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 10 हजार रुपये से कम की शुरुआती लॉन्च ऑफर के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन, सेल डेट और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Motorola G34 5G स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लाया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है। इस फोन की सेल 17 जनवरी से शुरू हो जाएगी। फोन की बिक्री लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर की जाएगी। स्मार्टफोन पर 1000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। ऑफर के साथ फोन को 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद पाएंगे।

Behold! You’re in for a #FastNWow experience. The #MotoG345G has the segment’s fastest 5G performance, Snapdragon® 695 & a vegan leather design.

Starting at ₹9,999 (Inc. exchange offer)*.

Sale starts 17th January on @Flipkart , https://t.co/azcEfy1Wlo & retail stores.

*T&C apply pic.twitter.com/qfk5m8TVeC

— Motorola India (@motorolaindia) January 9, 2024