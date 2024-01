Moto G34 5G फोन की आज पहली सेल, मिलेंगी कमाल की डील

Moto G34 5G कंपनी का लेटेस्ट डिवाइस है। इस स्मार्टफोन की आज यानी 17 जनवरी को पहली सेल है, जो दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर शुरू होगी। इस डिवाइस पर डिस्काउंट के साथ-साथ सस्ती EMI और एक्सचेंज डील दी जाएगी। प्रमुख फीचर्स की बात करें, तो G-सीरीज के नए हैंडसेट में 50MP का कैमरा दिया गया है। फोन में एचडी प्लस डिस्प्ले और 5000mAh की तगड़ी बैटरी मिलती है।

स्मार्टफोन ब्रांड मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये रखी है। इसके टॉप मॉडल यानी 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट को 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन पर ICICI बैंक की ओर से 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, मोबाइल पर 422 रुपये की ईएमआई मिल रही है।

Ready to flaunt the new #FastNWow #MotoG345G ? It has the segment’s fastest Snapdragon® 695 5G processor & best-in-class 5G with 13 bands.

Starting @ ₹9,999 (Inc. exchange offer)*.

Sale starts on 17th January @Flipkart , https://t.co/azcEfy1Wlo & retail stores.

*T&C Apply pic.twitter.com/CKRN1oJa1a

— Motorola India (@motorolaindia) January 16, 2024