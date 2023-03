Motorola ने हाल में भारतयी बाजार में Moto G73 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कंपनी और भी मिड और बजट रेंज स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। इसमें Moto G53 और Moto G53s शामिल हैं। इनके अलावा भी कंपनी एक और स्मार्टफोन Moto M13 भारत में लॉन्च करने की योजना में है। पिछली रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन अगले महीने भारत में एंट्री कर सकता है। अब एक लोकप्रिय टिप्स्टर ने फोन की लॉन्च डेट बताई है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Tipster Mukul Sharma ने अपने ऑफिशियल Twitter अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि इस अपकमिंग स्मार्टफोन Moto G13 को 23 मार्च, 2023 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही, ट्वीट में बताया है गया है कि फोन की अन्य डिटेल जल्द शेयर की जाएगी।

[Exclusive] #Motorola will launch its #MotoG13 in India on March 29th.

Will share more details ASAP.

— Mukul Sharma (@stufflistings) March 23, 2023