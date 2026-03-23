Meta का बड़ा प्लान, Mark Zuckerberg बना रहे हैं एक खास AI Agent, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Meta के CEO Mark Zuckerberg अपने काम को आसान बनाने के लिए एक AI एजेंट बना रहे हैं। यह AI उनके लिए जरूरी जानकारी जल्दी ढूंढ देगा, पहले उन्हें यह जानकारी पाने के लिए कई लोगों से बात करनी पड़ती थी। The Wall Street Journal की रिपोर्ट के अनुसार, यह AI अभी बन रहा है। इसका मकसद Meta में फैसले जल्दी लेना और काम को सरल बनाना है। और पढें: Google का Personal Intelligence फीचर अब सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध, मिलेगा ये बड़ा फायदा

AI से Meta के कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी

Mark Zuckerberg ने पहले ही बताया है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है। उन्होंने एक Earnings Call में कहा कि Meta में AI टूल्स में निवेश किया जा रहा है ताकि कर्मचारी अपना काम जल्दी और आसानी से कर सकें। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और काम करना काफी मजेदार हो जाएगा। Meta में लगभग 78,000 कर्मचारी हैं और कंपनी AI को अपने भविष्य का सबसे अहम हिस्सा मानती है। वे लगातार अपने काम में नए AI टूल्स शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पढें: Google Workspace में आया नया AI फीचर, Gemini अब खुद बनाएगा पूरा डॉक्यूमेंट

Meta में AI Tools पहले से ही कर रहे हैं काम

कंपनी के अंदर AI टूल्स की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। कर्मचारी पहले से ही ‘My Claw’ जैसे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चैट लॉग और वर्क फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और यूजर्स की ओर से संवाद कर सकता है। इसके अलावा ‘Second Brain’ नाम का AI Assistant प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को इंडेक्स और क्वेरी कर सकता है। ये सारे टूल्स इस लिए बनाए जा रहे हैं ताकि कर्मचारियों का रोज का काम और फैसले लेना आसान हो जाए। और पढें: भारत में लॉन्च हुआ Perplexity का Comet ब्राउजर, Windows और Mac यूजर्स कर सकते हैं इस्तेमाल

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Meta AI में निवेश और ऑर्गनाइजेशन में भी कर रही है बदलाव

Meta सिर्फ AI पर काम ही नहीं कर रही, बल्कि ऑर्गनाइजेशन और पैसे के निवेश में भी बदलाव कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश करने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या लगभग 20% कम करने पर सोच रही है। साथ ही Meta AI से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स और कंपनियों में भी पैसा लगा रही है, जैसे Superintelligence Labs।