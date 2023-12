Lava Storm 5G की लॉन्च डेट आ गई है। स्मार्टफोन इस हफ्ते भारत में आने वाला है। कंपनी ने हाल में इसकी लॉन्च डेट अनाउंस की है। इसके बाद ही लोकप्रिय टिप्स्टर ने स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया है। स्मार्टफोन की माइक्रो साइट ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर लाइव कर दी गई है। कंपनी ने फोन का टीजर वीडियो भी जारी किया है। इसमें फोन ग्रीन शेड में दिखाई दिया है। एक अन्य टीजर में फोन ब्लैक कलर में दिखा है। स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन जैसे रैम, प्रोसेसर, कैमरा सेटअप की जानकारी सामने आ गई है। इसके अलावा, कीमत भी लीक हो गई है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Lava Storm 5G भारतीय बाजार में 21 दिसंबर, 2023 को लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके फोन की लॉन्च डेट अनाउंस की है।

लोकप्रिय टिप्स्टर Mukul Sharma ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट कर फोन के स्पेसिफिकेशन और कीमत का खुलासा किया है। ट्वीट के अनुसार, स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा, हैंडसेट 8GB RAM के साथ आएगा, जिसे 16GB तक बढ़ाया जा सकेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया जाएगा।

फीचर्स के अलावा फोन की कीमत भी सामने आई है। टिप्स्टर की मानें तो फोन की कीमत 15000 रुपये से कम होगी। टिप्स्टर ने यह भी बताया है कि वह इस संबंध में और भी डिटेल जल्द शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने फोन के बैक फोटो भी शेयर की है। इसमें फोन ब्लैक कलर का दिख रहा है।

[Exclusive] This is your first look at the Lava Storm 5G Black colour variant.

The device will feature:

1. A MediaTek Dimensity 6080 processor

2. 8GB RAM (Expandable upto 16GB)

3. 8MP Ultra-wide angle camera

4. Will be priced below ₹15,000

Will share more details ASAP.#Lava… pic.twitter.com/GG6icfMn02

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 18, 2023