Lava Storm 5G की सेल डेट आ गई है। लावा के इस 5G स्मार्टफोन को इसी महीने पेश किया जाएगा। पिछले कई दिनों से कंपनी इसे टीज कर रही है। इसके लिए लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर पेज भी लाइव कर दिया है। अब कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। लावा ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके फोन की लॉन्च डेट अनाउंस की है। लॉन्चिंग से पहले ही स्मार्टफोन की कई लीक रिपोर्ट्स सामने आई हैं। रिपोर्ट्स में स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया है। लॉन्च डेट के साथ-साथ कंपनी ने एक टीजर वीडियो भी शेयर किया है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Lava Storm 5G स्मार्टफोन 21 दिसंबर, 2023 को भारत में लॉन्च होगा। Lava Mobiles के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लॉन्च डेट अनाउंस की है। साथ ही, फोटोज में फोन की पहली झलक देखने को भी मिल रही है। स्मार्टफोन के टीजर के अनुसार, स्मार्टफोम को ग्रीन शेड में लाया जाएगा।

Coming on 21.12.23

स्मार्टफोन को पहले ही अमेजन पर लिस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इसकी बिक्री अमेजन के जरिए की जाएगी। हालांकि, माइक्रो वेबसाइट पर फोन से संबंधित अन्य जानकारियां सामने नहीं आई हैं।

टीजर में Lava Storm 5G फ्लैट ऐज डिजाइन के साथ दिखा है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की भी उम्मीद है। यह पावर बटन पर ही होगी। इसके अलावा, लावा का अपकमिंग 5G फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। सेंसर के साथ पीछे की तरफ LED फ्लैश भी दिया गया है।

कुछ समय पहले आई आई एक लीक रिपोर्ट में टिप्स्टर ने दावा किया था कि स्मार्टफोन को कंपनी MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर के साथ लाएगी। यह एंट्री लेवल 5G प्रोसेसर है, जो हाल में लॉन्च हुए Realme C67 5G और Redmi 13C 5G में भी दिया गया है। आगे आने वाले समय में फोन से संबंधित अन्य जानकारियां सामने आ सकती हैं।

