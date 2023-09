Lava Blaze Pro 5G को भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग कन्फर्म कर दी है। लावा के बिजनेस हेड और प्रेसिडेंट ने Sunil Raina ने देश में इसकी लॉन्चिंग अनाउंस की है। कंपनी ने हाल में Blaze 2 Pro 4G भारत में लॉन्च किया था। अब इसके सक्सेसर के तौर पर Blaze pro 5G लाया जा रहा है। डिटेल जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Sunil Raina ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) अकाउंट से ट्वीट कर Lava Blaze Pro 5G की भारतीय लॉन्चिंग को कन्फर्म किया है। अभी लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। हालांकि, यह कन्फर्म कर दिया गया कि फोन को इस फेस्टिव सीजन में लाया जाएगा। कंपनी जल्द स्मार्टफोन की लॉन्च डेट भी अनाउंस कर सकती है।

Coming soon #BlazePro5G 🔥🔥🔥

Lava #Blaze5G made 5G technology accessible to the masses, and with your incredible support it was also awarded as the Best Smartphone of the Year🏆

Thank you🙏

This festive season we have lined up some amazing launches that will bring 5G…

— Sunil Raina (@reachraina) September 13, 2023