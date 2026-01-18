Lava Blaze Duo 3 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। यह फोन लॉन्च से पहले Amazon पर लिस्ट हो गया है, जिसके जरिए फोन के काफी सारे फीचर्स और डिजाइन की जानकारी सामने आ चुकी है। लावा का यह फोन मैट फिनिश और फ्लैट रियर पैनल के साथ आएगा। इसके अलावा, लावा के फोन में डुअल डिस्प्ले मिलेंगे। सेकेंडरी डिस्प्ले रियर कैमरा सेटअप के साथ स्थित होने वाला है। फीचर्स की बात करें, तो लावा फोन MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा दिया जाएगा। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू होने से पहले टॉप डील्स का हुआ खुलासा, सिर्फ इतने में मिलेगा iPhone 17 Pro

Lava Blaze Duo 3 India launch date

कंपनी ने हाल ही में Lava Blaze Duo 3 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म की है। यह फोन भारत में 19 जनवरी यानी कल लॉन्च होने वाला है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। जैसे कि हमने बताया अमेजन पर फोन का डिजाइन और फीचर्स रिवील हो चुके हैं। Lava Blaze Duo 3 फोन Lava Blaze Duo 5G जैसा ही दिखता है। दोनों ही फोन के बैक पैनल पर कंपनी ने सेकेंडरी डिस्प्ले को जगह दी है, जिसके जरिए यूजर्स नोटिफिकेशन देख सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा, रियर कैमरा से अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। और पढें: 2 डिस्प्ले के साथ जल्द भारत में एंट्री मारेगा Lava Blaze Duo 3! Amazon पर सभी फीचर्स हुए लिस्ट

Lava Blaze Duo 3 Specifications

अमेजन साइट के जरिए फोन के काफी फीचर्स सामने आ चुके हैं। यह फोन Moonlight Black कलर ऑप्शन में दस्तक देगा। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.6 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। इस फोन में 1000 Nits ब्राइटनेस मिलेगी। वहीं, बैक डिस्प्ले 1.6 इंच का होगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मिल सकती है। यह फोन Android 15 के साथ आएगा।

Trending Now

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का रियर कैमरा दिया जाएगा। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का सेल्फी कैमरा मौजूद होगा। फोन की बैटरी 5000mAh की होगी, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट को भी जगह दी जाएगी।