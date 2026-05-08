भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक और नया एंट्री लेवल फोन लॉन्च हो गया है। यह Itel Zeno 200 स्मार्टफोन है। कंपनी ने फोन को 11000 रुपये से कम की रेंज में पेश किया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका लुक है, जिसका रंग-रूप iPhone 17 Pro जैसा ही है। फोन के बैक पर बड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें कैमरा सेंसर के साथ LED मौजूद है। वहीं, फोन के बॉटम हिस्से में मैट ऑरेंज कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.75 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP कैमरा मौजूद है। वहीं फोन की बैटरी 5000mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: मात्र 6799 रुपये में आ गया मजबूत फोन, बिना नेटवर्क के कर सकेंगे कॉल और SMS, जानें कैसे

Itel Zeno 200 Price in India

कंपनी ने Itel Zeno 200 को 10399 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होने वाली है। इस फोन में आपको Comet Orange, Meteor Titanium और Nightly Blue तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं। और पढें: Itel Zeno 20 Max फोन 5000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 6000 रुपये से भी कम

Itel Zeno 200 Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Itel Zeno 200 में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 720 x 1,600 पिक्सल है। कंपनी ने फोन में 590 Nits ब्राइटनेस दी है। पानी से बचाव के लिए इसमें IP65 रेटिंग मिलती है। वहीं, यह फोन MIL-STD-810H सर्टिफाइड भी है, जो कि इसे काफी मजबूत बनाता है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 4GB LPDDR4x RAM व 128GB स्टोरेज दी है। सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और पढें: itel VistaTab 30 भारत में 11 इंच FHD+ स्क्रीन के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। सिंगल चार्ज पर यह फोन 46 दिन तक स्टैंडबाय पर काम करता है। फोन Android 15 Go Edition पर काम करता है।

Itel Zeno 200 Specs डिस्प्ले 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 120Hz रेजलूशन 720 × 1600 पिक्सल ब्राइटनेस 590 Nits प्रोटेक्शन IP65 रेटिंग ड्यूरेबिलिटी MIL-STD-810H सर्टिफाइड प्रोसेसर Unisoc T7250 RAM 4GB LPDDR4x स्टोरेज 128GB सिक्योरिटी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर रियर कैमरा 13MP प्राइमरी कैमरा फ्रंट कैमरा 5MP सेल्फी कैमरा बैटरी 5000mAh चार्जिंग 15W फास्ट चार्जिंग स्टैंडबाय टाइम 46 दिन तक ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 Go Edition

Itel Zeno 200 को मिलेंगी इनसे टक्कर

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Samsung Galaxy M07 फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल को आप मात्र 9,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन में आपको MediaTek Helio G99 प्रोसेसर मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।