iQOO Z7 सीरीज इस दिन ग्लोबल मार्केट में देगी दस्तक, मिलेंगे जबरदस्त फीचर

टेक कंपनी आईक्यू ने iQOO Z7 सीरीज की ग्लोबल लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। इस लाइनअप में आने वाले iQOO Z7 और iQOO Z7x को ग्लोबल मार्केट में उतारा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों डिवाइस को सबसे पहले चीन में पेश किया गया, जबकि भारत में लाइनअप के प्रमुख मॉडल यानी आईक्यू जेड 7 से पर्दा उठाया गया था। Also Read - iQOO Neo 8 की Ram, स्टोरेज और Chipset रिवील, Redmi के इस फोन से होगा मुकाबला

टिप्सटर पारस गुगलानी के अनुसार, कंपनी iQOO Z7 स्मार्टफोन सीरीज को 3 अप्रैल के दिन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करेगी। इस सीरीज के इवेंट को कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकेगा। Also Read - iQOO Z7 भारत में 21 मार्च को होगा लॉन्च, जानें कीमत, स्टोरेज ऑप्शन और स्पेसिफिकेशन

IQOO Z7 Series Global debut on 3rd April Also Read - iQOO Z7 5G के लॉन्चिंग से पहले सामने आया ऑफिशियल पोस्टर, देखें डिजाइन और दूसरी खूबियां

IQOO Z7 5G with SD 782G and IQOO Z7x 5G with SD695 pic.twitter.com/gG4FODVd1h

— Paras Guglani (@passionategeekz) March 28, 2023