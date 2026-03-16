iQOO Z11x 5G की आज से सेल शुरू, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

iQOO का नया स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G आज यानी 16 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। कंपनी ने इस फोन को 12 मार्च को लॉन्च किया था और अब इसे दोपहर 12 बजे से Amazon और बाकी रिटेल प्लेटफॉर्म पर खरीदा जा सकता है। यह फोन पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x का अपग्रेड माना जा रहा है। नए मॉडल में कंपनी ने कई अहम अपग्रेड दिए हैं। इस बार फोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पिछले मॉडल की 6500mAh बैटरी से ज्यादा है। इसके अलावा सेल्फी कैमरे को भी काफी बेहतर बनाया गया है और अब इसमें 8MP की जगह 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। और पढें: iQOO Z11x 5G: 7200mAh बैटरी के साथ आया धाकड़ फोन, कीमत 18,999 रुपये से शुरू

डिस्प्ले और प्रोसेसर

अगर फोन के डिस्प्ले और परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO Z11x 5G में 6.76-inch का बड़ा LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है। यह चिपसेट रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ गेमिंग के लिए भी अच्छा माना जा रहा है। फोन में 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह फोन AnTuTu बेंचमार्क में 10 लाख से ज्यादा स्कोर हासिल कर सकता है। और पढें: 7200mAh बैटरी के साथ भारत में इस दिन लॉन्च होगा iQOO Z11x, लॉन्च डेट कंफर्म

कैमरा और बैटरी

कैमरा फीचर्स की बात करें तो फोन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का Sony AI प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी सेंसर शामिल है। यह सेटअप फोटो और वीडियो दोनों के लिए अच्छा माना जा रहा है। वहीं फ्रंट में 32MP का पंच-होल कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए काफी बेहतर अनुभव देता है, खास बात यह है कि फोन के फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। फोन में 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि यह बैटरी लंबे समय तक अच्छी हेल्थ बनाए रखेगी और लगभग छह साल तक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। और पढें: iQOO Z11x 5G की लॉन्चिंग कंफर्म, दमदार प्रोसेसर के साथ जल्द देगा दस्तक

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कीमत, ऑफर और कलर ऑप्शन

सॉफ्टवेयर और बाकी फीचर्स की बात करें तो iQOO Z11x 5G Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है। कंपनी इस फोन में दो साल के Android अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है। इसमें डुअल सिम सपोर्ट, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और धूल-पानी से सुरक्षा के लिए IP68 और IP69+ रेटिंग भी दी गई है। कीमत की बात करें तो फोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये रखी गई है। वहीं 8GB RAM और 128GB वेरिएंट 20,999 रुपये में और 8GB RAM व 256GB स्टोरेज मॉडल 22,999 रुपये में उपलब्ध है। ग्राहक Axis Bank और SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं। यह फोन Prismatic Green और Titan Black जैसे दो शानदरा कलर्स में उपलब्ध है।