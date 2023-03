iQOO भारत में इस महीने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। इस फोन का नाम iQOO Z7 5G होगा। अभी ब्रांड इसके मुख्य फीचर्स के संकेत दे रहा है और इसी क्रम में एक ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें मोबाइल का फ्रंट डिजाइन रिवील हो गया है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट् ट्विटर पर कंपनी ने साफ दौर पर iQOO Z7 5G का इस्तेमाल किया है और फ्रंट डिजाइन को क्लियर तौर पर दिखाया गया है। Also Read - iQOO Z7 फोन भारत में इस दिन होगा लॉन्च, मिलेंगे दमदार फीचर्स

iQoo के इस हैंडसेट को लेकर अब तक कई जानकारी सामने आ चुकी हैं, जिसमें प्रोसेसर से लेकर डिस्प्ले और कैमरा सेटअप आदि की जानकारी शेयर की गई है। इतना ही नहीं अंदाजा लगाया है कि 21 मार्च को यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा। Also Read - ऑफर्स ही ऑफर्स! छूट के साथ मिल रहा 5000mAh बैटरी वाला यह धांसू फोन, जानें कीमत और फीचर्स

आइकू इंडिया की तरफ से इस हैंडसेट को लेकर ट्वीट किया गया है। ट्वीट में इस स्मार्टफोन के बारे में बताया है कि अब समय गया है, जो कैमरा और गेमिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। यह 23 सेकेंड का वीडियो है, जिसमें फुली लोडेड, शूट इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। Also Read - Fast Charging Mobile: Realme से OnePlus तक, झटपट चार्ज हो जाते हैं ये 5 मोबाइल

It’s time to say hello to stunning visuals, elevate your camera game to the next level and shoot your shot with #iQOOZ7 5G, our #FullyLoaded Smartphone for a #FullyLoadedYou! 📷📱#ComingSoon on @amazonIN pic.twitter.com/B4xB4u9C65

— iQOO India (@IqooInd) March 6, 2023