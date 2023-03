iQOO Z7 जल्द भारत में होगा लॉन्च, कंपनी ने किया टीज

iQOO ने हाल ही में iQOO 11 और iQOO Neo 7 को भारत में लॉन्च किया है। ब्रांड जल्द ही एक और बजट स्मार्टफोन iQOO Z7 को लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए iQOO Z6 को रिप्लेस करेगा। आईकू ने इस स्मार्टफोन को टीज करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही, इसके बारे में कई लीक रिपोर्ट्स भी सामने आई है। iQOO India के CEO निपुण मार्या ने iQOO Z7 का AnTuTu स्कोर शेयर किया है, जो दर्शाता है कि फोन की लॉन्चिंग काफी करीब है। Also Read - iQOO Z7 स्मार्टफोन सीरीज जल्द भारत में होगी लॉन्च, कंपनी के CEO ने किया कंफर्म

#FullyLoaded is coming soon! Which tech innovations are you expecting from the ‘Z’ 🦹‍♂️? Processor ⚡️ Camera 📸 Charging 🌩️ Comment now. #iQOO pic.twitter.com/boEJXq63kd

निपुण मार्या ने अपने ट्वीट में iQOO Z7 का AnTuTu स्कोर शेयर किया है, जिसमें इस डिवाइस को 4,80,000 से ज्यादा स्कोर मिला है। हालांकि, निपुण मार्या ने फोन के किसी भी स्पेसिफिकेशन की डिटेल रिवील नहीं की है। पहले लीक हुए फीचर्स के मुताबिक, यह फोन Qualcomm Snapdragon 695 के मुकाबले बेहतर प्रोसेसर के साथ आ सकता है।

Another QUEST begins, #iQOOFans!

A new BENCHMARK for the ones who aspire to be #FullyLoaded ⚔️. Think you know which processor will power the upcoming #iQOOZ7? Share with us in the comments below💬 and stay tuned to find out if you were right. #iQOO #ComingSoon pic.twitter.com/bUTENVMtYh

— Nipun Marya (@nipunmarya) March 3, 2023