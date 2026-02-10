धमाल मचाने आ रहे iQOO के दो नए स्मार्टफोन, मिलेगी 9000mAh की बड़ी बैटरी!

iQOO लवर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी iQOO Z11 सीरीज का विस्तार कर iQOO Z11 और iQOO Z11x लाने की तैयारी कर रही है, जिनके फीचर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। इनमें Snapdragon प्रोसेसर से लेकर एचडी डिस्प्ले तक देखने को मिल सकता है। इनकी कीमत भी मिड-प्रीमियम रेंज में रखी जाने की संभावना है। इससे पहले iQOO Z11 Turbo को उतारा गया, जिसे चीन में खूब पसंद किया गया। और पढें: Upcoming Smartphones in February 2026: Vivo V70 सीरीज से लेकर Google Pixel 10a तक, भारत में लॉन्च होंगे ये फोन

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन का हवाला देते हुए बताया कि iQOO Z11 को 3सी लिस्टिंग पर देखा गया है, जहां इस फोन का मॉडल नंबर V2551A है। इस डिवाइस को 9000mAh की बैटरी के साथ लाया जा सकता है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग दी जा सकती है। और पढें: लॉन्च से पहले सामने आ गए iQOO 15R के मेन फीचर्स, जानिए यहां

बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देने के लिए फोन में 1.5K रेजलूशन वाला LTPS डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज हो सकता है। अब सीरीज के दूसरे फोन यानी iQOO Z11x की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में 6.76 इंच की FHD+ LCD स्क्रीन मिल सकती है। स्मूथ वर्किंग के लिए Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट दी जा सकती है। और पढें: iQOO Z11 5G और iQOO Z11 Lite 5G जल्द हो सकते हैं लॉन्च, IMEI डेटाबेस में दिखें, लीक में हुआ खुलासा

कब उठेगा दोनों फोन से पर्दा ?

स्मार्टफोन निर्मता आइकू ने अभी तक जेड 11 और जेड11एक्स की लॉन्चिंग, फीचर या कीमत के बारे में कोई डिटेल नहीं दी है, मगर लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इन दोनों फोन को मार्च के अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। इन दोनों के आने से ग्लोबल बाजार में जबरदस्त कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा।

iQOO Z11 Turbo

इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए iQOO Z11 Turbo पर नजर डालें, तो इस स्मार्टफोन की कीमत 387 यूएसडी यानी करीब 34,960 रुपये के आसपास रखी गई है। फीचर्स पर आएं, तो स्मार्टफोन में 100W फास्ट चार्जिंग से लैस 7600mAh की बैटरी मिलती है। इस डिवाइस में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Schott Shield ग्लास लगाया गया है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

यह स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 1 टीबी स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 16 जीबी तक रैम मिलती है। फोटो के लिए मोबाइल फोन में 200MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलता है।