iQOO 15R के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, इतनी बड़ी मिलेगी बैटरी

iQOO अपनी फ्लैगशिप iQOO 15 Series में एक नया स्मार्टफोन iQOO 15R भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले कंपनी लगातार इसके फीचर्स को टीज कर रही है। ताजा जानकारी के अनुसार, iQOO 15R में 7600mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो iQOO 15 की 7000mAh बैटरी से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि कंपनी इसे भारत में 7600mAh बैटरी कैटेगरी का सबसे पतला स्मार्टफोन बता रही है। फोन की मोटाई सिर्फ 7.9mm होगी, जिससे यह हाथ में हल्का और प्रीमियम फील देगा। बड़ी बैटरी के बावजूद स्लिम डिजाइन इस फोन की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। और पढें: iQOO 15R की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, इस तारीख को भारत में आएगा, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स

प्रोसेसर कितना दमदार होगा

परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO 15R में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। यह एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है और कंपनी का दावा है कि इसने AnTuTu बेंचमार्क में 35 लाख से ज्यादा स्कोर हासिल किया है। iQOO के अनुसार, इसमें CPU परफॉर्मेंस में करीब 36% सुधार और NPU परफॉर्मेंस में 46% तक की बढ़त देखने को मिलेगी। माइक्रोसाइट से यह भी संकेत मिला है कि iQOO 15R, ₹55,000 से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे तेज स्मार्टफोन होगा। इसकी कीमत OnePlus 15R के आसपास हो सकती है, जिसकी शुरुआती कीमत भारत में ₹47,999 रखी गई थी।

कीमत, कलर्स और लॉन्च डेट

डिजाइन और कलर ऑप्शन्स की बात करें तो iQOO ने पहले ही Dark Knight कलर वेरिएंट की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा फोन को एक ब्लू कलर ऑप्शन में भी पेश किया जाएगा, हालांकि इस कलर का आधिकारिक नाम अभी सामने नहीं आया है। iQOO 15R का भारत में लॉन्च 24 फरवरी को तय किया गया है और उम्मीद है कि लॉन्च से पहले इसके कैमरा, डिस्प्ले और चार्जिंग से जुड़ी और जानकारियां भी सामने आएंगी।