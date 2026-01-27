iQOO 15R की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, इस तारीख को भारत में आएगा, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स

iQOO ने आधिकारिक तौर पर अपने नए स्मार्टफोन iQOO 15R की भारत में लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक यह फोन 24 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा। iQOO और कंपनी के इंडिया CEO निपुण मार्या ने ‘X’ पर पोस्ट और मीडिया इनवाइट के जरिए इस लॉन्च को टीज किया है। टीजर में फोन का रियर डिजाइन दिखाया गया है, जो व्हाइट कलर में नजर आ रहा है। डिजाइन की बात करें तो इसमें स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल है, जिसके किनारे गोल हैं। यह डिजाइन काफी हद तक iQOO 15 जैसा ही लगता है। लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन Amazon के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। और पढें: iQOO 15R: Geekbench पर हुआ लिस्ट, इंडिया लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक

डिस्प्ले और बैटरी

अगर डिस्प्ले और बैटरी की बात करें, तो iQOO 15R एक प्रीमियम सेगमेंट फोन हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 6.59 inch का AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। इससे यूजर्स को गेमिंग और वीडियो देखने में स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन में 7600mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय तक चल सकती है, खास बात यह है कि इसमें 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जिससे फोन बहुत कम समय में चार्ज हो जाएगा। और पढें: iQOO 15R जल्द लेगा ग्लोबल बाजार में एंट्री, लिस्टिंग से मिला संकेत

Block your calendar. Power is about to find its perfect fit. #iQOO15R pic.twitter.com/RGqvTJUpq8 — Nipun Marya (@nipunmarya) January 27, 2026

परफॉर्मेंस कितनी पावरफुल होगी

परफॉर्मेंस के मामले में भी iQOO 15R काफी दमदार बताया जा रहा है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ आ सकता है, जो फिलहाल का एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट माना जा रहा है। फोन के Bluetooth SIG, Geekbench और SIRIM लिस्टिंग में सामने आने के बाद यह जानकारी मिली है। इन लिस्टिंग्स के मुताबिक, फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा और इसमें कम से कम 8GB RAM दी जा सकती है। इसके अलावा कंपनी इसमें LPDDR5x Ultra RAM (16GB तक) और UFS 4.1 स्टोरेज (1TB तक) का ऑप्शन भी दे सकती है, जिससे फोन की स्पीड और स्टोरेज दोनों शानदार होंगी।

कैमरा और खास फीचर्स

कैमरा और अन्य फीचर्स की बात करें, तो iQOO 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा हो सकता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। फोन में IP68 और IP69 रेटिंग मिलने की भी संभावना है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। माना जा रहा है कि iQOO 15R, चीन में लॉन्च हुए iQOO Z11 Turbo का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। चीन में इस फोन की शुरुआती कीमत करीब CNY 2,699 (लगभग ₹35,999) रखी गई है, ऐसे में भारत में भी इसकी कीमत इसी रेंज में हो सकती है।