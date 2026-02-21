लॉन्च से पहले iQOO 15R 5G की कीमत हुई लीक, स्टोरेज ऑप्शन हुए रिवील

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 21, 2026, 05:20 PM (IST)
iQOO का नया स्मार्टफोन iQOO 15R 5G अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होने वाला है। हालांकि, लॉन्चिंग से पहले अपकमिंग स्मार्टफोन की कीमत लीक हो गई है। इसके स्टोरेज ऑप्शन भी रिवील हो गए हैं। इससे पहले फोन में मिलने वाला प्रोसेसर रिवील किया गया। साथ ही, डिस्प्ले और बैटरी से पर्दा उठाया गया। इससे पहले फ्लैगशिप फोन iQOO 15 5G को भारतीय बाजार में उतारा गया। इसमें पावरपैक्ड फीचर्स दिए गए। और पढें: Best Smartphones under 15000: मम्मी-पापा के लिए बेस्ट रहेंगे ये बजट फोन, मिलेगी 6400mAh बैटरी
PassionateGeekz के अनुसार, iQOO 15R 5G को तीन स्टोरेज ऑप्शन में उतारा जा सकता है। इस डिवाइस के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये रखी जा सकती है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज व 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल क्रमश: 47,999 रुपये और 52,999 रुपये में मिलेगा। और पढें: 4000 की तगड़ी छूट पर मिल रहा iQOO 15 फोन, खरीदने के लिए अभी लपकें फाडू Offer
आइकू 15आर 5जी में Android 16 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 7,600mAh की जंबो बैटरी दी जाएगी, जो 100 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें बेहतर व्यूइंग और टच एक्सपीरियंस के लिए 1.5के रेजलूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है।
रिपोर्ट्स की मानें, तो स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के हैंडसेट में 32MP का कैमरा दी जाने की संभावना है।
इस अपकमिंग स्मार्टफोन को वॉटर और डस्ट से बचाने के लिए IP68 और IP69 की रेटिंग दी जा सकती है। इसमें सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। वहीं, कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट भी दिया जाएगा।
आइकू 15 प्रीमियम फोन है। इस फोन की कीमत फ्लैगशिप रेंज में रखी गई है। यह डिवाइस Android 16 बेस्ड OriginOS 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 6.85 इंच का 2K+ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और रेजलूशन 3168×1440 पिक्सल है। इसकी पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स है। इसमें डॉल्बी विजन भी है।
बेहतर परफॉर्म करने के लिए स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 512 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसमें क्यू3 गेमिंग चिप मिलती है। फोटोज के लिए मोबाइल फोन में 50MP का मेन, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information