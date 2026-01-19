iQOO 15 Ultra एक्टिव कूलिंग फैन के साथ देगा दस्तक, कंपनी ने किया कंफर्म

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 19, 2026, 10:12 AM (IST)
iQOO का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 Ultra जल्द आने वाला है। इस फोन की प्री-बुकिंग चीन में लाइव हो गई है। इससे जुड़ा एक पोस्टर सामने आया है, जिससे इसका डिजाइन रिवील हुआ है। इसमें मोबाइल फोन के कैमरा बम्प से लेकर डेडिकेटेड कूलिंग फैन तक को देखा जा सकता है। हालांकि, पोस्टर से फोन के स्पेसिफिकेशन से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है। और पढें: iQOO Z11 Turbo फोन 200MP कैमरा और 7600mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें फीचर्स
गिज्मोचाइना की एक रिपोर्ट में बताया गया कि iQOO 15 Ultra का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हुआ है। इस पोस्टर से डिवाइस की लॉन्चिंग कंफर्म हुई है। इसमें फोन के कैमरा मॉड्यूल को देखा जा सकता है, जो गोल आकार का है। इसके लेंस पर स्पेशल रिंग लगी है, जिससे हैंडसेट को परफॉर्मेंस ड्रिवन लुक मिला है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू होने से पहले टॉप डील्स का हुआ खुलासा, सिर्फ इतने में मिलेगा iPhone 17 Pro
इस स्मार्टफोन के बॉटम में एक्टिव कूलिंग फैन दिया गया है। इससे डिवाइस गर्म नहीं होगा और यूजर्स को बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस पर पांच साल के लिए फैन प्रोटेक्शन प्लान मिलेगा। इससे फायदा यह होगा कि फैन खराब होने पर कंपनी उसे रिप्लेस करेगी या फिर रिपेयर करके देगी। और पढें: लॉन्च से पहले iQOO 15 Ultra की चार्जिंग डिटेल लीक, कैमरा और बैटरी भी हुई रिवील
कंपनी के अनुसार, आइकू 15 अल्ट्रा को खासतौर पर हार्डकोर गेमर्स के लिए लाया जा रहा है, जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स, स्टेबल फ्रेम रेट, परफॉर्मेंस और लॉन्ग गेमिंग सेशन्स को प्राथमिकता देते हैं। इसके आने से मार्केट में पहले से मौजूद Red Magic 11 Pro जैसी स्मार्टफोन सीरीज को जोरदार टक्कर मिलेगी।
पुरानी लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें, तो आइकू 15 अल्ट्रा को गेमिंग शोल्डर बटन के साथ लाया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 7000mAh की जंबो बैटरी मिल सकती है, जो 200 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इससे गेमर्स डिवाइस पर बिना रुके घंटों गेम खेल पाएंगे।
इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम की snapdragon 8 elite gen 5 और 1TB तक स्टोरेज दी जा सकती है। इसके साथ 16 जीबी तक रैम मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी, ओटीजी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी आइकू के अनुसार, आइकू 15 अल्ट्रा को फरवरी 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी जाने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है।
