256GB स्टोरेज और 6500mAh बैटरी वाले iQOO Z10x 5G पर कमाल की डील, सिर्फ 598 रुपये महीना देकर लाएं घर

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IQOO Z10x 5G Battery

आइकू के स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसके साथ हैंडसेट में Infrared जैसे अहम सेंसर दिए गए हैं। इसे MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड भी मिला है। इसका मतलब है कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है।