256GB स्टोरेज और 6500mAh बैटरी वाले iQOO Z10x 5G पर कमाल की डील, सिर्फ 598 रुपये महीना देकर लाएं घर

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 16, 2026, 03:32 PM (IST)
iQOO Z10x स्मार्टफोन में 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1050 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
बेहतर फंक्शनिंग के लिए आइकू के स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर और Mali-G615 MC2 GPU दिया है। इसके साथ 8 जीबी रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
iQOO Z10x मोबाइल फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का डेप्थ लेंस मिलता है। इनका अपर्चर f/1.8 और f/2.4 है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।
आइकू के स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसके साथ हैंडसेट में Infrared जैसे अहम सेंसर दिए गए हैं। इसे MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड भी मिला है। इसका मतलब है कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए आइकू जेड10एक्स में 8एमपी का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.05 है। इसमें टाइम लैप्स, स्लो-मोशन, पोट्रेट और नाइट जैसे कैमरा मोड मिलते हैं।
iQOO Z10x फोन 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के साथ आता है। इस मोबाइल फोन की डायमेंशन 165.7×76.3×8.09mm है। इसका वजन 204 ग्राम है।
iQOO का यह स्मार्टफोन Amazon पर लिस्ट है। इस डिवाइस का 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 16,998 रुपये में मिल रहा है। इसके 8GB+128GB स्टोरेज और 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट को 18,998 रुपये व 20,498 रुपये में खरीदा जा सकता है।
ऑफर पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन पर 509 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस डिवाइस पर 598 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर 16,050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।
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