iPhone 18 Pro में होगा बड़ा बदलाव, छोटे Dynamic Island के साथ ग्लोबल बाजार में देगा दस्तक!

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 23, 2026, 10:12 AM (IST)
iPhone 18 Series की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है। इस लाइनअप में आने वाले iPhone 18 से लेकर iPhone 18 Pro Max तक से जुड़ी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इनसे अपकमिंग आईफोन में मिलने वाले फीचर्स और डिजाइन का पता चला है। साथ ही, संभावित कीमत से जुड़ी डिटेल भी मिली है। इस कड़ी में एक और रिपोर्ट सामने आई है। इससे सीरीज के प्रो मॉडल के डायनामिक आइलैंड से संबंधित जानकारी मिली है। और पढें: iPhone 17 पर 4000 रुपये का Discount, 48MP कैमरा व iOS 26 जैसे मिलेंगे फीचर्स
जीएसएम एरिना की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro को इस साल अपग्रेडेड डिस्प्ले और छोटे डायनामिक आइलैंड के साथ उतारा जा सकता है। इस कटआउट का साइज 13.49mm हो सकता है, जो मौजूदा iPhone 17 Pro व 17 Pro Max में मिलने वाले 20.76mm के डायनामिक आइलैंड से छोटा है। और पढें: Apple बना रहा है AI Pin, जिसमें होगा कैमरा और माइक्रोफोन, रिपोर्ट्स में हुआ खुसाला
पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो अपकमिंग आईफोन 18 सीरीज के सभी मॉडल में Face ID सेंसर डिस्प्ले के अंदर मिलेगा। वर्तमान में इस सेंसर को डिस्प्ले के ऊपर जगह दी गई है। यह
अब तक आई रिपोर्ट्स और लीक्स की मानें, तो आईफोन 18 सीरीज में आने वाले आईफोन्स में लेटेस्ट iOS 27 मिलेगा। लाइनअप के फोन्स में बेहतर फंक्शनिंग के लिए A20 और A20 Pro चिप दी जाएंगी। इनके साथ आईफोन्स में 1TB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी के लिए इस बार iPhone 18 में 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जबकि प्रो मॉडल में इस लेंस के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए फोन्स के फ्रंट में 18MP का कैमरा मिलने की उम्मीद है।
आईफोन 18 सीरीज के आईफोन में Apple Intelligence के साथ-साथ वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ई-सिम, फिजिकल सिम और टाईप-सी पोर्ट मिलेगा।
लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार आईफोन 18 के साथ आईफोन फोल्ड को लाया जा सकता है। यह कंपनी का पहला फोल्डेबल फोन होगा। इस फोन में A20 Pro प्रोसेसर और 1 टीबी तक स्टोरेज दी जा सकती है। इसमें LTPO OLED स्क्रीन मिलेंगी। इनर डिस्प्ले का साइज 7.8 इंच और आउटर स्क्रीन का 5.3 इंच साइज होगा।
फोटोज के लिए आईफोन फोल्ड में 48एमपी का कैमरा दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 18एमपी के दो कैमरा मिलेंगे। इसकी बॉडी Titanium और Aluminum की बनी होगी। इसे आईपी रेटिंग भी दी जाएगी।
एप्पल ने अभी तक आईफोन 18 या आईफोन फोल्ड की लॉन्चिंग को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इस हैंडसेट्स को सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च किया जा सकता है। इनकी कीमत प्रीमियम रेंज में रखी जाएगी। लाइनअप के सभी मॉडल ग्राहकों के लिए आकर्षक कलर में अवेलेबल होंगे।
