Infinix Note 60, Note 60 Pro और Note 60 Ultra के स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च से पहले लीक, जानें यहां

Infinix ने पिछले साल मार्च में Infinix Note 50 Series को भारतीय बाजार में उतारा था। अब कंपनी इस लाइनअप के अपग्रेडेड वर्जन यानी Infinix Note 60 सीरीज को लाने की तैयारी में लग गई है। इस अपकमिंग लाइनअप में Infinix Note 60, Note 60 Pro और Note 60 Ultra देखने को मिल सकते हैं, जिनके स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। आइए नीचे जानते हैं विस्तार से… और पढें: Infinix Note Edge फोन MediaTek Dimensity 7100 चिप के साथ मारेगा धमाकेदार एंट्री, लॉन्च डेट कंफर्म

संभावित स्पेसिफिकेशन

जीएसएम एरिना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Infinix Note 60 को 8GB रैम और 128/256GB स्टोरेज में पेश किया जा सकता है। Infinix Note 60 Pro 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। इसके टॉप मॉडल यानी Infinix Note 60 Ultra को 12GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज में उतारा जा सकता है। और पढें: 5 Mobile Phones under 10000: OPPO से लेकर POCO तक, ये दमदार स्मार्टफोन 10 हजार से कम में खरीदें

पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो बेहतर फंक्शनिंग के लिए इनफिनिक्स नोट 60 प्रो में 5850mAh या 6340mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। साथ ही, मोबाइल फोन में Dimensity 7360 या Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा। वहीं, यह फोन Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। और पढें: Infinix लेकर आ रहा नया स्मार्टफोन, 8GB रैम के साथ मिलेगा Snapdragon प्रोसेसर!

कब होगी सीरीज लॉन्च ?

इनफिनिक्स ने अभी तक नोट 60 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में स्मार्टफोन सीरीज को फरवरी के अंत या फिर मार्च की शुरुआत में लॉन्च करने की बात कही गई है। वहीं, इसकी कीमत भी मिड-प्रीमियम रेंज में रखी जा सकती है।

Infinix NOTE Edge

बताते चलें कि Infinix NOTE Edge को पिछले महीने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत मिड रेंज में रखी गई है। फीचर्स पर नजर डालें, तो यह मोबाइल फोन 6.78 इंच के 1.5K 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा है।

इस स्मार्टफोन में सीमलेस फंक्शनिंग के लिए MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसमें 8 जीबी रैम मिलती है। फोटोग्राफी के लिए डिवाइस के बैक में 50MP का कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट में सेल्फी के लिए 13MP का कैमरा दिया गया है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

सुरक्षा के लिहाज से मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है। इसमें जेबीएल साउंड वाले स्पीकर और दो माइक्रोफोन मिलते हैं। इसकी बैटरी 6500mAh की है, जिसे 45W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। वहीं, कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है।