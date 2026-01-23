comscore
Honor का रोबोट कैमरा वाला स्मार्टफोन इस तारीख को होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये अनोखे फीचर्स

Honor एक बार फिर स्मार्टफोन की दुनिया में कुछ नया करने जा रहा है। कंपनी 1 मार्च 2026 को MWC इवेंट में रोबोट कैमरा वाला अनोखा फोन और प्रीमियम फोल्डेबल Honor Magic V6 लॉन्च करेगा। आइए जानते हैं...

Published: Jan 23, 2026

Honor ने अपने दो नए और बेहद खास स्मार्टफोन्स Honor Robot Phone और Honor Magic V6 की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। कंपनी ने पुष्टि की है कि ये दोनों फोन Mobile World Congress (MWC) 2026 के दौरान 1 मार्च 2026 को लॉन्च किए जाएंगे। यह इवेंट स्पेन के बार्सिलोना शहर में आयोजित होगा। Honor का यह ग्लोबल लॉन्च इवेंट भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच होगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर नहीं की है लेकिन अब तक सामने आए टीजर्स और लीक से साफ है कि Honor इस बार कुछ बिल्कुल नया और इनोवेटिव पेश करने वाला है। news और पढें: OnePlus 15T जल्द हो सकता है लॉन्च, 3C सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में हुआ खुलासा

इस फोन में क्या खास होगा जो इसे सबसे अलग बनाता है

यह Honor का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें AI से लैस रोबोट कैमरा दिया जाएगा। इस फोन को सबसे पहले अक्टूबर 2025 में टीज किया गया था, जिसमें इसके पीछे की तरफ एक पॉप-अप कैमरा दिखाया गया था। यह कैमरा एक गिंबल और रोटेटिंग मोटर से जुड़ा होगा, जिससे कैमरा अपने आप घूमकर बेहतर एंगल से फोटो और वीडियो ले सकेगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन AI ब्रेन और रोबोट जैसी मूवमेंट के साथ आएगा। यह कैमरा आसपास के माहौल को समझकर यूजर के सवालों के जवाब भी देगा। news और पढें: 80W फास्ट चार्जिंग और 200MP कैमरा के साथ जल्द लॉन्च होगा Oppo का ये फोन, लीक में हुआ खुलासा

फीचर्स और कैमरा

वहीं दूसरी ओर Honor Magic V6 कंपनी का अगला प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आ सकता है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और बेहद पावरफुल परफॉर्मेंस देगा। कैमरा सेगमेंट में भी यह फोन काफी दमदार हो सकता है। लीक जानकारी के अनुसार, इसमें पीछे की तरफ 200MP का मेन कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा फोन में 3x ऑप्टिकल जूम वाला पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की भी उम्मीद है। सुरक्षा के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। news और पढें: Honor Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR Porsche Design की बड़ी जानकारी आई सामने, मिलेंगे ये खास फीचर्स

बैटरी कितनी मिल सकती है

बैटरी को लेकर भी Honor Magic V6 काफी चर्चा में है। चीन की 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर यह फोन डुअल-सेल बैटरी के साथ देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 2320mAh + 4680mAh की दो बैटरियां मिल सकती हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 7150mAh होगी। इससे पहले भी दावा किया गया था कि फोन में करीब 7200mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यह फोल्डेबल फोन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है।