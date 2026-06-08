क्या आप भी WhatsApp पर Forward करते हैं मैसेज? पहले जान लें ये जरूरी नियम

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 08, 2026, 09:07 AM (IST)
दुनियाभर में करोड़ों लोग मैसेज, फोटो, वीडियो और जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से किसी भी कंटेंट को कुछ सेकंड में कई लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि फेक न्यूज, स्पैम और गलत जानकारी के तेजी से फैलने को रोकने के लिए WhatsApp ने मैसेज फॉरवर्ड करने से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं। कई बार आपने किसी मैसेज पर ‘Forwarded’ या ‘Forwarded Many Times’ का लेबल देखा होगा। ये लेबल बताते हैं कि वह मैसेज पहले भी कई लोगों के बीच शेयर किया जा चुका है। ऐसे में WhatsApp यूजर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि मैसेज फॉरवर्ड करने की सीमा क्या है और कंपनी ने ये नियम क्यों बनाए हैं। और पढें: WhatsApp पर आजकल हो रहे हैं नए-नए स्कैम, बचना है तो तुरंत जान लें ये 5 फीचर्स
WhatsApp के नियमों के अनुसार कोई भी मैसेज एक बार में अधिकतम 5 चैट या ग्रुप में ही फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर कोई मैसेज पहले से कई बार फॉरवर्ड हो चुका है, तो उस पर अतिरिक्त सीमाएं लागू हो जाती हैं। जब किसी मैसेज को पहली बार भेजे जाने के बाद कम से कम 5 बार फॉरवर्ड किया जा चुका होता है, तब उस पर ‘Forwarded Many Times’ का लेबल दिखाई देने लगता है। ऐसे मैसेज को एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक भेजने की अनुमति नहीं होती। कंपनी का कहना है कि इस फीचर का उद्देश्य गलत जानकारी और वायरल अफवाहों के प्रसार को कम करना है, ताकि यूजर्स को अधिक सुरक्षित अनुभव मिल सके। और पढें: WhatsApp पर अब लंबा वॉइस मैसेज सुनने का झंझट खत्म, ऐसे बदलें टेक्स्ट में
WhatsApp ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह यह नहीं देख सकता कि किसी मैसेज में क्या लिखा है। प्लेटफॉर्म End-to-end Encryption टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसका मतलब है कि केवल मैसेज भेजने वाला और उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उस कंटेंट को पढ़ सकता है। WhatsApp के पास केवल यह जानकारी रहती है कि कोई मैसेज कितनी बार फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन मैसेज का वास्तविक कंटेंट कंपनी नहीं देख सकती। यही वजह है कि यूजर्स की निजी बातचीत सुरक्षित रहती है। कंपनी का कहना है कि यह सुरक्षा फीचर व्यक्तिगत चैट, ग्रुप चैट और कई बाकी फॉरवर्ड किए गए अपडेट्स पर भी लागू होता है।
अगर आपको किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने में परेशानी हो रही है और आपने निर्धारित सीमा भी पार नहीं की है, तो इसके पीछे तकनीकी कारण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में WhatsApp सबसे पहले फोन को रीस्टार्ट करने की सलाह देता है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपके फोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो। कई बार पुराने ऐप वर्जन की वजह से भी फॉरवर्डिंग से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट रखना जरूरी है।
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