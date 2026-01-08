Honor Magic 8 Pro Air के स्पेसिफिकेशन लीक, अगले महीने लेगा बाजार में एंट्री!

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 08, 2026, 10:43 AM (IST)
Honor ने हाल ही में Honor Power 2 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। इस फोन का डिजाइन पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 17 Pro से मिलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, Dimensity 8500 Elite चिप और 10080mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ 50MP का कैमरा मिलता है। अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो में Honor Magic 8 Pro Air जोड़ने की योजना बना रही है। यह मैजिक 8 सीरीज में जुड़ने वाला नया डिवाइस होगा। इससे पहले Magic 8 और Magic 8 Pro को अक्टूबर 2025 में उतारा गया था। और पढें: 10080mAh बैटरी के साथ आया iPhone 17 Pro जैसा दिखने वाला फोन, जानें कीमत
गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Honor Magic 8 Pro Air के लगभग सभी स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। इस अपकमिंग डिवाइस की थिकनेस 6.3mm और वजन 158 ग्राम होगा। इस हैंडसेट में 6.3 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रेजलूशन 1.5के होगा। इसमें Android 16 पर काम करने वाला MagicOS 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। और पढें: Honor Power 2 के सभी स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक, यहां हुआ लिस्ट
बेहतर वर्किंग के लिए स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9500k चिप और 5,500mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलने की संभावना है। इसमें सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर होगा। साथ ही, हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। और पढें: Honor Power 2: गर्दा उड़ाने आ रहा 10,080mAh बैटरी वाला फोन, इस दिन होगा लॉन्च
हॉनर के अपकमिंग फोन के कैमरे से जुड़ी कोई डिटेल नहीं मिली है, मगर लीक में कहा जा रहा है कि फोन में टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। इसके फ्रंट में नॉच स्टाइल वाला कैमरा मिल सकता है। वहीं, फोन को ब्लैक, पर्पल, व्हाइट और ऑरेंज कलर में उपलब्ध कराया जा सकता है।
टेक कंपनी हॉनर ने अभी तक मैजिक 8 प्रो एयर की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि फोन को अगले महीने यानी फरवरी या फिर मार्च की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत भी मिड-प्रीमियम रेंज में रखी जा सकती है।
हॉनर ने पिछले साल अगस्त में HONOR X7c 5G को भारत में लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत मिड रेंज में रखी गई है। इसमें 6.8 इंच का FHD+ TFT LCD डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2412 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information