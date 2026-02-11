दमदार प्रोसेसर के साथ आ रहा Honor का नया स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले यहां हुआ लिस्ट

Honor 600 पिछले कई महीनों से चर्चा में बना हुआ है। अब इस स्मार्टफोन के लाइट वर्जन यानी Honor 600 Lite से जुड़ी खबर आई है। इस अपकमिंग फोन को सर्टिफिकेशन वेबसाइट Geekbench पर देखा गया है। इस लिस्टिंग से फोन का मॉडल नंबर रिवील हुआ है। साथ ही, डिवाइस के प्रोसेसर और रैम से जुड़ी डिटेल सामने आई है। हालांकि, लॉन्चिंग या कीमत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। और पढें: Honor X80 जल्द हो सकता है लॉन्च, 10,000mAh से ज्यादा की मिल सकती है बैटरी, लीक में हुआ खुलासा

प्रोसेसर और रैम

GSMArena की रिपोर्ट के मुताबिक, Honor 600 Lite गीकबेंच पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर LNA-NX1 है। इस फोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर मिल सकता है। इसके साथ हैंडसेट में 8GB रैम और Android 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम तक दिया जा सकता है। और पढें: Honor का रोबोट कैमरा वाला स्मार्टफोन इस तारीख को होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये अनोखे फीचर्स

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इस मोबाइल फोन को गीकबेंच पर सिंगल-कोर में 994 प्वाइंट और मल्टी-कोर में 3023 प्वाइंट मिले हैं। इससे पहले फोन को UAE व Thailand की सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया, जहां से कनेक्टिविटी ऑप्शन का पता चला। और पढें: Honor Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR Porsche Design की बड़ी जानकारी आई सामने, मिलेंगे ये खास फीचर्स

अन्य स्पेसिफिकेशन

पिछली रिपोर्ट्स की मानें, तो हॉनर 600 लाइट में 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। इस हैंडसेट में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। सुरक्षा के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 108MP का कैमरा दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलने की संभावना है। इसके अलावा, हैंडसेट में 7500mAh तक की बैटरी दी जाने की संभावना है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग भी मिल सकती है।

कब तक होगा लॉन्च ?

हॉनर ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हॉनर 600 लाइट की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, मगर लीक्स में कहा जा रहा है कि डिवाइस को मार्च में लॉन्च किया जा सकता है। इसके आने से ग्लोबल बाजार में शाओमी, ओप्पो और रियलमी जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी।