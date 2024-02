Google Pixel सीरीज के तहत कई नए स्मार्टफोन मार्केट में दस्तक देने वाले हैं। ये स्मार्टफोन Google Pixel 8A, Pixel 9 Series व Pixel Fold 2 होंगे। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में एक नए पिक्सल फोन की झलक देखने को मिली है। लीक रिपोर्ट की मानें, तो यह फोन UL Demko certification वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। इस लिस्टिंग से फोन की बैटरी क्षमता से जुड़ी डिटेल्स सामने आई है। इसके अलावा, हाल ही में एक गूगल पिक्सल फोन गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है। गीकबेंच लिस्टिंग से संकेत मिले हैं कि यह फोन Tensor G4 चिपसेट स लैस होगा। आइए जानते हैं गूगल पिक्सल के इस नए फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Gizmochina की लेटेस्ट लीक रिपोर्ट के मुताबिक, Google फोन मॉडल नंबर GH2MB के साथ UL Demko सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। इस लिस्टिंग के जरिए जानकारी मिली है कि यह गूगल पिक्सल फोन 4,942mAh बैटरी से लैस होगा। मार्केट में इसे 5000mAh बैटरी के रूप में पेश किया जा सकता है। फिलहाल फोन के नाम की डिटेल्स कंफर्म नहीं हुई है।

