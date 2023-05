Google ने अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन Pixel Fold को लॉन्च कर दिया है। पिछले साल से ही गूगल के फोल्डेबल फोन के बारे में लीक रिपोर्ट सामने आ रही थी। गूगल का यह फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z Fold 4 की तरह दिखता है। हालांकि, गूगल ने इसके डिजाइन एलिमेंट में थोड़ा बदलाव किया है। गूगल के पहले फोल्डेबल फोन के हिंज का डिजाइन सैमसंग के फोल्डेबल फोन से अलग है, जिसकी वजह से फोल्डेबल स्क्रीन के बीच में पड़ने वाली क्रीज ज्यादा विजिबल नहीं होती है। गूगल ने दावा किया है कि इस फोन का कैमरा किसी भी फोल्डेबल फोन के मुकाबले बेहतर है। आइए, जानते हैं गूगल के पहले फोल्डेबल फोन के बारे में… Also Read - Google Pixel Fold की लॉन्चिंग कंफर्म, गूगल ने रिलीज किया वीडियो टीजर

Pixel Fold में 7.6 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा फोन में 5.8 इंच की कवर स्क्रीन दी गई है। इस फोन के दोनों ही डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। गूगल ने इसके प्रोटेक्शन के लिए Gorill Glass Victus का इस्तेमाल किया है। गूगल ने अपने पहले फोल्डेबल फोन के हिंज को मोस्ट ड्यूरेबल बताया है। साथ ही, कंपनी का दावा है कि यह सबसे पतला फोल्डेबल फोन है। Also Read - Google Pixel Fold का इंतजार करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, कुछ ऐसा होगा डिजाइन

गूगल पिक्सल फोल्ड की स्क्रीन ओपन करने के बाद इसकी मोटाई 5.8mm है, जबकि फोल्ड होने के बाद इसकी मोटाई 12.1mm होगी, जो Galaxy Z Fold 4 के 15.8mm के मुकाबले बेहद कम है। इसमें गूगल ने ड्रॉपलेट स्टाइल डिजाइन वाला हिंज इस्तेमाल किया है। फोन की बॉडी में मल्टी अलॉय स्टील का इस्तेमाल किया गया है। Also Read - Google Pixel Fold की लाइव वीडियो हुई लीक, पहली बार दिखा मोटे बेजल्स वाला डिजाइन

#PixelFold—the only foldable engineered by Google.

✨ Enjoy its durable, thin & ultra premium design

🤹 Unfold for multitasking & entertainment on its immersive display

🙌 Prop it up for hands-free photos & videos#GoogleIO

*See video & preorder today: https://t.co/6R1kbrPwN4 pic.twitter.com/3LLglSFYS7

— Made by Google (@madebygoogle) May 10, 2023