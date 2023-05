Nothing ला रहा फोल्डेबल फोन, ऑफिशियल रेंडर आया सामने

Nothing ने अपने पहले फोल्डेबल फोन का रेंडर टीज किया है। नथिंग से ट्विटर हैंडल से अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन का रेंडर आया है, जिसमें फोन की डिजाइन देखी जा सकती है। Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi और Google के बाद अब Nothing का भी फोल्डेबल फोन जल्द बाजार में दस्तक देने वाला है। नथिंग के पहले स्मार्टफोन की तरह ही कंपनी का पहला फोल्डेबल फोन भी कुछ यूनिक डिजाइन एलीमेंट और फीचर्स के साथ आ सकता है।

ब्रांड ने अपने ट्विटर हैंडल से फोन के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। इस फोन को इस साल के आखिर में या अगले साल उतारा जा सकता है।

Introducing Fold (1).

The latest innovation from our community member @3DPrintedCat.

We’re always looking for fresh ideas and perspectives, and our Discord community is the perfect place to share yours. Join us at https://t.co/ZzWekUWUxL and be a part of the conversation! pic.twitter.com/QhL7VpLRP7

— Nothing (@nothing) May 1, 2023