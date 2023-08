Google Pixel 8 Series की लॉन्च डेट आ गई है। गूगल ने अपने Instagram Threads और X (Twitter) हैंडल से अपकमिंग पिक्सल 8 सीरीज की लॉन्च डेट रिवील की है। Apple Event के बाद यह टेक जगत का एक और बड़ा इवेंट होगा। पिछले कुछ समय से गूगल के इन प्रीमियम डिवाइसेज के बारे में लीक रिपोर्ट्स सामने आ रहे थे। गूगल का यह एक इन-पर्सन इवेंट होगा। कंपनी ने इसके लिए इन्वाइट भेजने शुरू कर दिए हैं। एक दिन पहले ही Apple ने भी अपने iPhone 15 सीरीज के इवेंट के लिए इन्वाइट भेजा था। गूगल पिक्सल 8 सीरीज का लॉन्च इवेंट अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा।

Google ने Pixel 8 Series के लॉन्च डेट वाले पोस्ट में भी Apple iPhone के कैमरे का मजाक उड़ाया है। Googlepixels के Instagram Threads हैंडल से किए गए पोस्ट में एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें iPhone और Pixel डिवाइसेज के कैमरे को कंपेयर किया गया है। इस वीडियो में Pixel और iPhone के कैमरा मॉड्यूल को एक खीरे के स्लाइस से ढ़का गया है। अपने पोस्ट में गूगल ने पिक्सल डिवाइसेज में AI फीचर इस्तेमाल किया जाना कंफर्म किया है।

